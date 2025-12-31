logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Entoni Hopkins slavi dva jubileja: Rođendan i 50 godina bez alkohola

Entoni Hopkins slavi dva jubileja: Rođendan i 50 godina bez alkohola

Autor Dragana Božić Izvor mondo.rs
0

Čuveni velikan Holivuda, Entoni Hopkins, 31. decembra proslavlja svoj 88. rođendan, ali ujedno ima još jedan razlog za slavlje.

Entoni Hopkins slavi rođendan i 50 godina bez alkohola Izvor: Instagram/anthonyhopkins

Glumac Entoni Hopkins, koji je prepao cijeli svijet u filmu "Kad jaganjci utihnu", 31. decembra ima dva razloga za slavlje.

Prvi je rođendan, a drugi 50 godina kako nije ni "liznuo" alkohol.

"Prije tačno 50 godina bio sam na ivici smrti. Vozio sam automobil potpuno pijan, u alkoholisanom mraku — tako je to tada izgledalo. U tom trenutku sam shvatio da mi je 'zabava' otišla predaleko. To se zvalo alkoholizam", poručio je Hopkins na mrežama.

@anthonyhopkins

One day at a time, today I celebrate 50 years of sobriety. Happy birthday to everyone.

♬ original sound - Anthony Hopkins

Slavni glumac Entoni Hopkins godinama je otvoreno govorio o svojoj borbi sa alkoholizmom, koji je u jednom periodu njegovog života preuzeo potpunu kontrolu. Po sopstvenom priznanju, pio je svakodnevno i često nije mogao da se sjeti šta je radio prethodne noći.

Izvor: pritnscreen/youtube/Jimmy Kimmel Live

Sve se promijenilo kada je, kako kaže, „došao do dna“ i shvatio da će izgubiti sve ako ne potraži pomoć.

Uz podršku anonimnih alkoholičara i sopstvenu odlučnost, uspio je da pobijedi zavisnost i od tada već pola vijeka živi potpuno trijezno. Danas Hopkins često ističe da mu je upravo ta borba donijela novi pogled na život, zahvalnost i unutrašnji mir koji mu ni slava ni nagrade nisu mogli pružiti.

(Mondo.rs)

Možda će vas zanimati

Tagovi

entoni hopkins

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Dnevni horoskop

KUHINJA