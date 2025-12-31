Entoni Hopkins slavi dva jubileja: Rođendan i 50 godina bez alkohola

Čuveni velikan Holivuda, Entoni Hopkins, 31. decembra proslavlja svoj 88. rođendan, ali ujedno ima još jedan razlog za slavlje.

Glumac Entoni Hopkins, koji je prepao cijeli svijet u filmu "Kad jaganjci utihnu", 31. decembra ima dva razloga za slavlje.

Prvi je rođendan, a drugi 50 godina kako nije ni "liznuo" alkohol.

"Prije tačno 50 godina bio sam na ivici smrti. Vozio sam automobil potpuno pijan, u alkoholisanom mraku — tako je to tada izgledalo. U tom trenutku sam shvatio da mi je 'zabava' otišla predaleko. To se zvalo alkoholizam", poručio je Hopkins na mrežama.

Slavni glumac Entoni Hopkins godinama je otvoreno govorio o svojoj borbi sa alkoholizmom, koji je u jednom periodu njegovog života preuzeo potpunu kontrolu. Po sopstvenom priznanju, pio je svakodnevno i često nije mogao da se sjeti šta je radio prethodne noći.

Sve se promijenilo kada je, kako kaže, „došao do dna“ i shvatio da će izgubiti sve ako ne potraži pomoć.

Uz podršku anonimnih alkoholičara i sopstvenu odlučnost, uspio je da pobijedi zavisnost i od tada već pola vijeka živi potpuno trijezno. Danas Hopkins često ističe da mu je upravo ta borba donijela novi pogled na život, zahvalnost i unutrašnji mir koji mu ni slava ni nagrade nisu mogli pružiti.

