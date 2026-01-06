Preminula Jovanka Jolić: Ljudi u šoku zbog vijesti, poznato i vrijeme i mjesto sahrane

Jovanka Jolić je preminula četvrtog januara, a sahrana će se obaviti desetog, na groblju Lešće u Beogradu.

Mnogi su ostali u šoku nakon informacije koja se pojavila na društvenim mrežama da je preminula Jovanka Jolić, stručnjak za konspirologiju, kako se predstavljala, i velika zvijezda interneta.

Jovanka je poznata kao javna ličnost koja se bavila teorijama zavjere i postala popularna kroz različite video sadržaje i postove na društvenim mrežama gdje analizira i komentariše političke i društvene događaje, često se fokusirajući na teorije koje su van uobičajenog diskursa.

Ne znam da li je ovo istina ili ne, osećam pomalo tugu jer ipak je ona od svih teorija zavera napravila sprdnju.

Jovanka je preminula četvrtog januara, a sahrana će se obaviti desetog, na groblju Lešće.

Kroz svoje nastupe i javna obraćanja, Jovanka je iznosila tvrdnje o postojanju globalnih struktura moći koje, prema njenom tumačenju, imaju snažan i negativan uticaj na politička i društvena dešavanja.

otvorila oči Ariani i Neariani Grande.

otvorila oči Ariani i Neariani Grande.

Šokirane, ali zahvalne.

U svojim izjavama često je spominjala Vatikan i Jevreje, predstavljajući ih kao dio šire, međunarodne zavjere usmjerene protiv Srba. Jovanka se najčešće pojavljivala kao gost na alternativnim medijskim platformama, gdje joj je omogućeno da svoje teorije predstavi široj publici.

Jovanka je postala izuzetno popularna na društvenim mrežama Instagram i X, ne samo u Srbiji već i u čitavom regionu. Njene najpoznatije tvrdnje su da je Ilon Mask iz Republike Srpske, kao i da je Egipat nekada bio srpska država.

Na društvenoj mreži "X" obožavaoci Jovanke Jolić ne prestaju da pišu o vijesti o njenoj smrti, i opraštaju se od nje.

Napustila nas je Jovanka Jolic jedna dama, jedna gospodjetina i to bas u momentu kada su se sve njene teorije pocele ispostavljati kao tacne.



Pocivaj u miru !! ️pic.twitter.com/ibJleNCQPt — (@Voyin9)January 6, 2026

"Ne znam da li je Jovanka Jolić umrla, ali ako jeste, onda je Srbija izgubila najvećeg improvizacionog komičara nakon vidovite Kleopatre", "Jovanka Jolić, ako ništa drugo, zaslužuje jednu piramidu da joj podignemo i da tamo bude sahranjena. Šalu na stranu, zanimljiv lik je bila", "Ako je istina da je umrla Jovanka Jolić, život u ovoj zemlji je konačno izgubio svaki smisao", "Da li je moguće da je umrla Jovanka Jolić? Najgori Božić ikada", samo su neki od komentara.

