logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Ilon Mask joj iz Republike Srpske, a Egipat srpski: Ko je bila Jovanka Jolić, jedan detalj iz biografije je misterija

Ilon Mask joj iz Republike Srpske, a Egipat srpski: Ko je bila Jovanka Jolić, jedan detalj iz biografije je misterija

Autor Dragana Božić Izvor mondo.rs
0

Čuvena internet zvijezda i teoretičarka zavjera Jovanka Jolić iznenada je preminula 4. januara.

Ko je bila Jovanka Jolić Izvor: printscreen/youtube/ BALKAN INFO - Zvanični kanal

Vijest da je umrla Jovanka Jolić, popularna internet teoretičarka zavjera, šokirala je domaću javnost. Jovanka je preminula 4. januara, a sahrana je zakazana za 10. januar na groblju Lešće.

Od nje se masovno opraštaju na mrežama, a mnogi i dalje ne vjeruju da je zaista preminula.

Viralne izjave Jovanke Jolić

Prvo što su nam uzeli, uzeli su nam Egipat, i to je žalosno, to je jedna pogubna činjenica za srpski narod.

Da li je Eva imala krljušti? Jeste. Da li je Adam imao krljušti? Jeste. Jesu to bila ljutska bića? Zašto nigdje tokom istorije nije zabilježeno da su Srbi imali krljušti?

Atlantiđani su imali labaratorije u kojima su proizvodili, recimo, crnce, Jevreje, Kineze itd.

Tramp je potomak Karla Velikog, a Karlo Veliki Aleksandra Makedonskog...

Perun je spustio 80 miliona Srba, čija je genetika od sva četiri plemena prije toga. I to vam je bilo u Hiperboreji

Kinezi su počinili najveći genocid nad srpskim narodom i taj Kineski zid, ispod Kineskog zida su milioni srpskih kostiju.

No, ko je zapravo bila Jovanka Jolić?

Ona se u javnosti predstavljala kao stručnjakinja za konspirologiju i politička aktivistkinja, ali i kao istoričarka umjetnosti i istraživačica.

Zvijezda mreža postala je svojim kontroverznim izjavama i stavovima i teorijama zavjera o kojima je otvoreno pričala, a koje su se zasnivale na djelovanju takozvane "duboke države".

Njene tvrdnje bile su često neutemeljene i zasnovane na Facebook tvrdnjama i "anonimnim dojavama" poput one da je Ilon Mask iz Republike Srpske, a ova izjava postala je hit na mrežama.

- Ilon Mask je iz Republike Srpske, ako se ne varam?! Negdje sam pročitala da je mijenjao ime i prezime, i da je iz Republike Srpske, da nije mogao da uspije ako ne promijeni ime i prezime. To znači da pripada plemenu koje mijenja imena i prezimena kada ide iz jedne države u drugu - izjavila je Jolićeva tokom gostovanja na jednom od Jutjub kanala.

Takođe, u svojim javnim nastupima, ona često pominje Vatikan i Jevreje kao dio globalne zavjere protiv Srba. Jedna od viralnih izjava je bila i da je Egipat bio dio Srbije, te da su nam ga "uzeli".

Njene izjave i stavovi su naišli na kritike i bili su predmet analiza organizacija koje se bave provjerom činjenica.

Izvor: Printscreen/Youtube/BALKAN INFO - Zvanični kanal

Jolićeva je često bila gost na alternativnim medijskim platformama, gdje je svoje teorije predstavljala široj publici.

Misterija obrazovanja Jovanke Jolić

Iako se Jovanka Jolić predstavljala kao istoričarka umjetnosti, nema potvrđenih informacija o njenom obrazovanju ili akademskoj karijeri.

Medijski izvori ne pružaju podatke o fakultetu koji je završila, čime se poništava njena kvalifikacija za oblasti koje je navodno proučavala.

(Mondo.rs)

Možda će vas zanimati

Tagovi

in memoriam

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Dnevni horoskop

KUHINJA