Enrike Iglesijas 10 godina nije razgovarao sa slavnim ocem: Emotivna ispovijest otkrila pravu istinu o odnosu

Enrike Iglesijas govorio je o odnosu sa ocem Hulijom.

Izvor: Koller Jan / ČTK / Profimedia

Jedan od najpoznatijih pjevača današnjice, veliki šmeker i zavodnik Enrike Iglesijas uživa u skladnom braku sa svojom suprugom Anom Kurnjikovom već godinama.

Iako su ga obožavateljke opsjedale Enrike je imao zacrtan put kojim je išao, kako kroz muziku tako i kroz život. Avanture ga ne zanimaju već nekoliko godina, a njegov život se potpuno promijenio kada je upoznao teniserku s kojom je dobio blizance Lusi i Nikolasa.

Od tada, njegov pogled na život danas je drugačiji, ne eksponira javno svoj privatni život i trudi se da svojoj porodici obezbijedi mir kako bi rasli bez pritiska javnosti. Ipak, u poslednjih nekoliko godina, on i njegova porodica, otac i brat se često nađu u žiži interesovanja, baš kao što je to bilo i prije nekoliko dana kada se saznalo da je njegov otac Hulio optužen za seksualno nasilje i trgovinu ljudima.

I ranijih godina je bilo porodičnih neslaganja, a o posljednjem incidentu Enrike se nije oglasio, niti je podržao, niti je osudio oca, ali je uradio nešto zbog čega mnogi kažu da se na pristojan način distancirao od njega. On je objavio video sa svojom kćerkom koji se tiče njegovog novog spota i pjesme i apsolutno nije želio da komentariše navode o zlodjelima koje je navodno počinio njegov otac.

Enrike je i u prošlosti imao dosta komplikovan odnos sa ocem, a pisalo se i da nisu pričali punih deset godina. U jednom svom iskrenom intervju pjevač je govorio jo svom odnosu sa ocem, Hulijem Iglesijasom, i o tome koliko je bilo komplikovano biti od njega udaljen čitavu deceniju.

"Sa 18 godina sam se potpuno odvojio od porodice i bilo je teško. Otišao sam i deset godina nisam imao apsolutno nikakav kontakt sa ocem", priznao je španski pjevač za magazin ICON u iskrenom razgovoru. Iako njegovi muzički počeci nisu bili laki, želio je da gradi karijeru samostalno, bez ikoga da mu govori šta da radi.

"Mnogo sam patio. Ali ono što sam osjećao prema muzici davalo mi je snagu. I, iznad svega, pratio sam cilj da sve radim na svoj način", priznao je.

Danas Enrike, osvrćući se unazad, vidi sebe kao "sanjara i hrabrog dečka", uprkos prednostima što je imao poznatog oca.

"Da li sam imao prilike koje drugi umjetnici možda nisu imali? Naravno", kaže iskreno. Ipak, za njega, "nemoguće je uspjeti u ovom poslu ako nemaš pjesme koje dopiru do publike."

Situacija je sada sasvim drugačija. Prije nekoliko dana, pjevač je osjetio potrebu da razgovara sa ocem.

"Imali smo vrlo lijep razgovor. Bilo je u odličnoj atmosferi… Mnogo mi je prijalo", priznao je o tom susretu. U toj ispovijesti, Enrike je naglasio da su mu blizanci glavni izvor radosti.

