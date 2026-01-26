logo
Sidni Svini u centru skandala? Penjala se na "Holivud" znak i kačila brushaltere, isplivao snimak

Sidni Svini u centru skandala? Penjala se na "Holivud" znak i kačila brushaltere, isplivao snimak

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez
0

Glumica Sidni Svini popela se na čuveni natpis Hollywood i ukrasila ga grudnjacima, a zbog čitavog poduhvata mogla bi da se nađe u problemima sa zakonom

sidni svini kačila grudnjake na holivud znak Izvor: Kathy Hutchins / Zuma Press / Profimedia

Incident se dogodio prije nekoliko dana, pod okriljem noći, a sve je snimao produkcijski tim, piše TMZ, koji je došao u posjed snimka na kojem se vidi kako se Sidni Svini penje na slovo "H"sa pregršt grudnjaka, koje je potom sa ekipom razapela na konopcu.

Prema izvorima, riječ je o snimanju promotivnog videa za njenu novu liniju donjeg rublja - jedan od investitora u projekat je i Džef Bezos.

Problem je nastao jer zvijezda "Euforije", iako je dobila dozvolu od organizacije FilmLA za snimanje natpisa, nije smjela da ga dodiruje niti da se penje na njega.

Pogledajte snimak:

Holivudska privredna komora, koja je vlasnik natpisa, obavijestila je njenu produkcijsku kompaniju da ne smiju da snimaju niti koriste video bez prethodnog odobrenja Komore.

Zbog penjanja i ukrašavanja natpisa, glumica bi mogla da se suoči sa optužbama za neovlašćen ulazak i vandalizam. "Nije izdata nikakva dozvola za ovo, kako je propisano", rekao je predsjednik Holivudske privredne komore za TMZ, dok nije želio da odgovori na pitanje da li će biti podnijeta prijava policiji.

Većina grudnjaka je uklonjena nakon snimanja, ali se navodi da su Sidni i njen tim ostavili četiri ili pet komada.

Nedavno je objavljen trejler nove sezone "Euforije" u kojem saznajemo da je njena junakinja postala Onlifens zvezda.

Pogledajte slike:

 Pogledajte i trejler:

Euforija 3. sezona
Izvor: YouTube/HBO Max

