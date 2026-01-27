"Bio je vragolan, ali i gospodin": Isplivali detalji podjele imovine Marinka Rokvića

Nikola i Marko Rokvić u sjajnim su odnosima sa vanbračnim sinom Marinka, Darijom.

Izvor: Instagram printscreen / nikolarokvic/MONDO/Stefan Stojanović

Legendarni pjevač Marinko Rokvić umro je 6. novembra 2021. godine, a danas bi slavio 72. rođendan. Marinko je iza sebe ostavio trojicu sinova, Nikolu i Marka kao i Darija kojeg je dobio u vanbračnoj zajednici.

Marinko Rokvić je želio da materijalno obezbijedi sinove, a bilo mu je bitno i to da Nikola i Marko imaju blizak odnos sa Darijom koji ne živi u Srbiji. Kako se svojevremeno navodilo, Marinko nije želio da za sobom ostavi testament već je imovinu raspodijelio na ravne časti.

Pogledajte fotografije Marinka Rokvića:

"Marinko je s jedne strane bio veliki vragolan, a s druge veliki gospodin, ali porodica mu je bila na prvom mjestu. Sinove nikad nije razdvajao. Svu trojicu je neizmerno volio", ispričala je pjevačica bliska sa Rokvićima za domaće medije.

"Pružio im je sve što je mogao, a ono što je stekao tokom života i bogate karijere podijelio je na ravne časti. Nijedan sin nije zakinut, što bi se reklo, ni za ljubav, pažnju, a ni za nekretnine i finansije koje je ostavio iza sebe. On je bio svjestan da je bolest opasna i da uzima maha, pa je s djecom otvoreno razgovarao o svemu i uz dogovor su raspodijelili da svi u porodici budu zadovoljni. Nije želio da ode a da za sobom ostavi sinove koji će da se svađaju oko imovine. Vidjeli ste da je kako dolikuje ispraćen na vječni počinak, vjerujte, to je i zaslužio."

Ovako je Dario govorio o susretu sa ocem

Podsjetimo, Dario je jednom prilikom govorio o susretu sa ocem.

"Mama mi je rekla da idemo da upoznam oca. Bio sam uzbuđen, bilo je lijepo. Kada smo se ugledali, on me je zagrlio i poljubio. Sljedeći put smo se vidjeli u Beogradu, kada sam imao devet godina, tada sam se već malo opustio - ispričao je jednom prilikom Dario, koji se davnih dana sa majkom odselio u Kanadu."

Pogledajte fotografije vanbračnog sina pjevača:

Izvor: Blic/ MONDO