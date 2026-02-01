Potresna objava Snupa Doga nakon smrti unuke: Reper od tuge ostao bez riječi

Reper i njegova porodica slomljeni zbog smrti 11-mjesečne bebe.

Izvor: Youtube printscreen / BigBoyTV

Snup Dog je na Instagramu objavio porodičnu fotografiju na kojoj je i Kori, uz opis koji se sastojao od emotikona srca sa sjajem i sklopljenih ruku. Uputio je poruku podrške svojoj kćerki Kori Broadus nakon smrti njene bebe, a poruke saučešća i izrazi podrške se i dalje nižu.

Opis ispod fotografije se sastojao od emotikona srca i sklopljenih ruku. Iako nije dodao tekstualni opis, fanovi i pratioci pisali su komentare s izrazima saučešća i molitvama za porodicu Broadus.

Ranije tog dana, reperova kćerka Kori Broadus saopštila je da je njena 11-mkesečna kćerka Kodi Dro preminula 26. januara, svega 20 dana nakon što je puštena kući iz Jedinice intenzivne njege za novorođenčad. Kodi je rođena tri mjeseca prije termina.

"U ponedjeljak sam izgubila ljubav svog života", napisala je Broadus u svom Instagram storiju, uz fotografiju na kojoj drži svoju bebu. "Moju Kodi."

Broadus je Kodi dobila sa svojim vjerenikom, Vejnom Djusom, koji se takođe oprostio od kćerke putem društvenih mreža. "Najtužniji sam otkako si me napustila, Kodi Dro", napisao je na svom Instagram storiju. "Ali znam da si sada u miru. Tata će te zauvijek voljeti."

Ranije ovog mjeseca, Broadus je podijelila snimke povratka Kodi kući iz bolnice, nakon dužeg boravka na intenzivnoj njezi. "Kod kuće je“, napisala je u Instagram objavi od 6. januara. "Hvala na svakoj molitvi, svakoj poruci i svakom trenutku ljubavi. Bog ih je sve čuo."

(Mondo.rs)



