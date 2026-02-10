Otkriven uzrok smrti slavne Ketrin O'Hare

Vijest koja je obišla svijet 30. januara ove godine je da je glumica Ketrin O'Hara preminula.

Glumica je preminula "poslije kratke bolesti", a to su bile jedine informacije o uzroku smrti. Izvod iz matične knjige umrlih pokazuje da je slavna glumica preminula od plućne embolije. Kao primarni uzrok smrti Ketrin O'Hare naveden je rak rektuma.

Zašto je plućna embolija opasna po život?

Plućna embolija je stanje u kojem ugrušak krvi blokira jednu od plućnih arterija, onemogućavajući pravilan protok krvi i dotok kiseonika u organizam (ako ugrušak prekine dotok krvi u dio mozga, dolazi do moždanog udara). Najčešće takav ugrušak nastaje ranije u venama nogu (tada govorimo o dubokoj venskoj trombozi), a zatim se otkine i dospije do krvnih sudova u plućima.

Riječ je o ozbiljnom i potencijalno po život opasnom stanju koje može da se javi u svakom uzrastu, ali najčešće pogađa osobe starije od 60 godina.

Simptomi plućne embolije najčešće se javljaju iznenada. Najtipičniji simptom je gušenje, čiji intenzitet može znatno da varira, od blagog osjećaja nelagodnosti do izrazito otežanog disanja. Pored gušenja, simptomi plućne embolije mogu biti i:

bol u grudima (oko 50 odsto oboljelih),

kašalj, najčešće suv (20 odsto),

slabost ili gubitak svijesti (14 odsto),

iskašljavanje krvi (7 odsto).

Dešava se, međutim, da plućna embolija prolazi bez simptoma ili sa blagim tegobama, čak i kada je teška. Štaviše, njeni znaci često liče na simptome drugih bolesti, što dodatno otežava postavljanje tačne dijagnoze.

Alarmantni simptomi raka rektuma

Rak rektuma je jedan od oblika raka debelog crijeva (rektum je njegov završni dio). Rak debelog crijeva godinama može da ne daje nikakve simptome ili oni mogu biti blagi i lako se previdjeti. U ranoj fazi bolesti simptomi se javljaju veoma rijetko, kod svega 5 do 10 odsto oboljelih.

Statistika pokazuje da učestalost raka debelog crijeva kod muškaraca i žena obično počinje da raste poslije 50. godine života (kod osoba bez dodatnih faktora rizika, poput porodične istorije bolesti). Prema procjenama, oko 40 odsto ljudi starijih od 50 godina već ima adenome - prekancerozne promjene koje mogu da prerastu u maligni tumor.

Ne zaboravimo: rak debelog crijeva je opasan, ali ako se otkrije na vrijeme, pruža čak 100 odsto šanse za izlječenje. Postoji idealan pregled koji to omogućava, kolonoskopija. Svaka osoba koja navrši 50 godina trebalo bi da je uradi. Ipak, postoje signali koji upozoravaju da sa pregledom ne smije da se čeka do 50. rođendana.

Ako se pojave simptomi poput krvarenja iz anusa (koje može biti posljedica raka, ali i bezazlenih stanja poput hemoroida), promjene ritma pražnjenja crijeva (kada se nešto promijeni u uobičajenom ritmu koji traje godinama), anemije, gubitka tjelesne težine, osjećaja hroničnog umora (ne umora poslije nekoliko neprospavanih noći, već onog koji traje i poslije odmora) - to su alarmantni znaci, crvene zastavice uznapredovalog raka debelog crijeva.

