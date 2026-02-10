Severina rečenicom urnisala kolege u Hrvatskoj: Veliki raskol među pjevačima, biraju između nje i Tompsona

Pjevačica je objasnila i svoj odnos prema veri, naglasivši da joj pristupa iskreno i iz ličnih osjećanja, a ne iz interesa.

Izvor: Instagram printscreen/Astrobobo/Shutterstock

Hrvatska pjevačica Severina (53) nedavno se, nakon koncerta u Samoboru, osvrnula na teme domoljublja, zajedništva i vjere, a njena poruka izazvala je veliku pažnju javnosti.

Na društvenim mrežama istakla je da su njeni koncerti mesta bez podela i nacionalizma.

"Bože, što su moji koncerti lijepi. Ovde je pravo domoljublje, zajedništvo i iskrenost, a ne podele i laži. Domoljublje je kad pjevamo zajedno, a ne jedni protiv drugih. Na mojim koncertima nema nacionalizma i ne svađa Hrvate s Hrvatima - kod mene svi stanu u isti refren", napisala je Severina i izazvala haos.

Pjevačica je potom objasnila i svoj odnos prema vjeri, naglasivši da joj pristupa iskreno i iz ličnih osjećanja, a ne iz interesa.

"Vjera je tiha, o Gospi pevam iz ljubavi, a ne iz biznis plana. Ne veruje se da bi se profitiralo i druge smanjilo, nego da bi se slabije osnažilo. Najbolja je zastava ona pod koju svi stanemo", poručila je Severina.

Reakcija Mladena Grdovića

Na Severininu objavu reagovao je tamošnji pevač Mladen Grdović, koji je na društvenim mrežama podelio fotografiju sa muzičarem Markom Perkovićem Tompsonom (59). Grdović je Severini uputio javnu poruku u kojoj je pozvao na slogu među kolegama i razumijevanje prema izvođačima koje publika voli.

"Svi znamo da si dobra cura. Marka vole ljudi, tebe, mene, Zeku, Đibu i našeg Olivera. Pusti svoje kolege koje narod voli. Marko je legenda pa ti i ja i svi. Nemoj da te narod zamrzi“, napisao je Grdović.>