Tijana Ajfon se pohvalila poklonom na Instagramu, a posebnu pažnju privlači i personalizovana registarska tablica za koju je izdvojeno čak 1.000 evra

Izvor: Instagram printscreen / ticamaksimoviccocoti

Tijana Maksimović, poznatija kao Tijana Ajfon, više puta našla se u centru skandala, bila je i hapšena, a jednom prilikom zapaljen joj je auto, a sada se javno pohvalila iznenađenjem koje joj je priredio vjerenik za Dan Zaljubljenih.

Vjerenik, čije je ime i prezime poznato redakciji Kurira, kupio joj je luksuzni automobil vrijedan čak 140.000 evra. Ovaj skupocjeni četvorotočkaš je izazvao veliku pažnju, a ona je sve podijelila na Instagramu:

Vidi opis Dečka krije od javnosti: Starleta dobila džip od 140.000 € za Dan zaljubljenih

Na fotografijama koje je objavila, vidi se i torba poznate brend marke vrijedna 7.000 evra, dok posebnu pažnju privlači i personalizovana registarska tablica Coco, za koju je izdvojeno čak 1.000 evra.

Tijana trenutno živi na relaciji Beč-Beogard, i reklo bi se otkako je sa novim partnerom uživa u luksuznom načinu života.

(Kurir / MONDO)






