Stara vjerovanja o 14. februaru: Dan vinara i ljubavnika

Stara vjerovanja o 14. februaru: Dan vinara i ljubavnika

Izvor Lepa i srećna
0

Običaji i vjerovanja za Svetog Trifuna otkrivaju zašto se ovaj svetac smatra zaštitnikom vinograda, usjeva i ljubavi, ali i kako se njegov dan povezuje sa rodom, slavom i vremenskim prilikama.

ko je bio sveti trifun Izvor: Printskrin/ Youtube/ RTV Melos

  • Sveti Trifun se slavi 14. februara kao zaštitnik vinograda, usjeva i ljubavi.
  • Najvažniji običaj je orezivanje vinove loze uz polivanje vinom za rodnu godinu.
  • Narodna verovanja ovaj dan povezuju i sa zaštitom sela, plodnošću i prognozom vremena.

Srpska pravoslavna crkva i njeni vernici 14. februara obilježavaju Svetog Trifuna, sveca kome se u narodu pripisuju brojni običaji i vjerovanja.

Sveti Trifun se smatra zaštitnikom vinograda, usjeva i iskrene hrišćanske ljubavi. Saša Srećković, muzejski savjetnik iz Etnografskog muzeja Srbije, objašnjava koji su običaji najvažniji na ovaj dan.

Sveti Trifun kao zaštitnik vinogradara

Kao zaštitnik vinogradara, Sveti Trifun je posebno poštovan među vinarima. Najvažniji običaj je orezivanje bar jednog čokota vinove loze, koji se potom prelije vinom, uz želju za rodnom i uspješnom godinom. Zbog toga je u narodu, naročito u Timočkoj krajini, poznat i kao "Orezač" ili "Zarezoj".

U pojedinim dijelovima Srbije ovaj dan ima i dodatna značenja. U šumadijskim selima Trifundan je zavjetni dan, jer se vjerovalo da svetac štiti selo od grada, poplava, insekata i drugih štetočina. U negotinskom kraju trudnice su simbolično orezivale lozu, vjerujući da će, po principu "slično proizvodi slično", vinograd bolje roditi.

Trudna žena
Izvor: Shutterstock

Sveti Trifun kao krsna slava

U nekim mjestima Sveti Trifun je i krsna slava. Domaćin slave, poznat kao "podrumar", priprema i podiže slavski kolač, a ta čast se svake godine prenosi na drugog domaćina.

Za one koji Svetog Trifuna proslavljaju kao krsnu slavu, slavska trpeza ima poseban značaj. Osnovu čine vinogradska pogača, žito i vino. Ukoliko dan nije postan, priprema se i vinogradski gulaš, kao i piletina ili ćuretina u vinskom sosu. Ako je post, preporučuje se riba poput rječnog raka ili škarpine pripremljene u vinu.

Slava
Izvor: Shutterstock

Narodna vjerovanja i vremenska prognoza

Narodna vjerovanja vezuju Svetog Trifuna i za vremensku prognozu. Ako je na Trifundan vedro i sunčano, vjeruje se da će godina biti sušna i slabijeg roda. S druge strane, kiša ili mraz na taj dan nagovještavaju dobar prinos usjeva i voća.

