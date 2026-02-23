logo
Porodila se kćerka Branka Đurića Đure: Zala se oglasila iz porodilišta

Porodila se kćerka Branka Đurića Đure: Zala se oglasila iz porodilišta

Autor Dragana Božić Izvor mondo.rs
0

Branko Đurić Đura dobio je unuče.

Porodila se ćerka Branka Đurića Đure Izvor: M.M./ATAIMAGES

Zala Ribič Đurić, kćerka Branka Đurića Đura i Tanje Ribič, objavila je na društvenim mrežama da se ostvarila u ulozi majke. Njeni pratioci uputili su joj brojne čestitke povodom dolaska bebe, ali pol djeteta za sada nije otkrila.

U opisu objave napisala je: "Zovem se mama. Dobila sam najveću nagradu i najvažniju ulogu".

Zala je već neko vrijeme u stabilnoj vezi, ali svog partnera uporno čuva daleko od očiju javnosti. Ipak, prije dvije godine zajedno su se pojavili sa njenim roditeljima na crvenom tepihu Sarajevo Film Festival, što je ujedno bilo jedno od rijetkih javnih pojavljivanja.

Slovenački mediji svojevremeno su pisali da je njen izabranik navodno 12 godina stariji od nje, ali je ona tada naglasila da on ne želi medijsku pažnju niti javno eksponiranje. U nekoliko intervjua ga je ipak spominjala, ističući koliko su karakterno različiti – dok je ona okrenuta poeziji i umjetnosti, on je strastveni ljubitelj košarke. Uprkos razlikama, kako kaže, odlično funkcionišu i međusobno se poštuju.

U nedavnom razgovoru za emisiju IN Magazin, njen otac Branko Đurić Đuro otvoreno je govorio o emocijama koje ga obuzimaju povodom toga što će postati deda, ne krijući koliko je srećan zbog novog poglavlja u životu svoje porodice.

(Mondo.rs)

