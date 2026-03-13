Veza ovog para traje decenijama: Oženio se transrodni sin slavne pjevačice

Šer je iz prvog reda pratila ceremoniju.

Čez Bono, sin Šer i pokojnog Sonija Bona, oženio se Šarom Blu Mejtes u hotelu "Holivud Ruzvelt" u Los Anđelesu u nedjelju, 8. marta. Prema njihovom sajtu za vjenčanje, dres kod je bio "holivud glam formal".

Veza ovog para traje decenijama, a upoznali su se još kao tinejdžeri na Institutu za pozorište i film Li Strasberg. Njihovi životni putevi su se tokom godina razdvajali i ponovo spajali, sve dok se na kraju nisu ponovo sreli i ozvaničili svoju vezu u januaru 2017. godine.

"Šaru sam prvi put upoznao prije više od 40 godina, kada smo bili samo tinejdžeri“, rekao je Čez (57) za magazin People. "Mislim da mogu da kažem da se ne dešava često da mladoženja na kraju oženi baš prvu djevojku koju je ikada poljubio, i to poslije toliko godina.“

"Ona čini da se osjećam potpuno, jer znam da će uvijjek biti pored mene — kao partnerka, moja najbolja prijateljica i ljubav mog života“, nastavio je Čez. "Bez obzira na to šta nam život donese, zajedno ćemo uvijek biti sigurniji i jači… i jedno uz drugo smo kod kuće."

Za svoj veliki dan, Čez je nosio klasičan smoking sa crnom leptir-mašnom i ljubičastim cvijetom kale na reveru. Njegova izabranica odlučila se za vjenčanicu od čipke sa dugim rukavima. Tamnu kosu nosila je puštenu u blagim loknama, a u rukama je držala raskošan bidermajer sa upečatljivim ljubičastim orhidejama i drugim cvjetovima tamnih nijansi.

Šer (79) je iz prvog reda posmatrala ceremoniju dok je par na kraju crne staze, ukrašene užarenim crvenim svijećama i tamnim cvjetnim aranžmanima, razmjenjivao romantični zagrljaj. Zvijezda filma "Burlesque" majka je i sina Ilajdže Olmana (49), kojeg je dobila sa pokojnim bivšim suprugom Gregom Olmanom.

Mladenci planiraju da svoj brak proslave medenim mjesecom na Havajima.

Čez i Mejtes imaju veoma blizak odnos sa Šer. Nedavno, u decembru, njih dvoje su podržali pjevačicu i glumicu u pozorištu Saban u Beverli Hilsu u Kaliforniji, gdje je govorila o svojoj knjizi "Šer: Memoari, prvi dio".

Šer je tokom godina bila najveća podrška svom sinu. Šer je prijatelju rekla: "Divim se hrabrosti svog sina Čeza što je podijelio svoje lično putovanje. Najvažnije mi je da je on veoma srećan. To mi je najbitnije. Ima moju ljubav i podršku."

