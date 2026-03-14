Andrea Bočeli očitao lekciju glumcu koji je rekao da opera nikoga ne zanima: Hitno reagovao zbog Timotija Šalamea

Autor Dragana Božić Izvor mondo.rs
Slavni pjevač odgovorio je poznatom glumcu zbog kontroverzne izjave.

Andrea Bočeli očitao lekciju Timotiju Šalameu

Andrea Bočeli je spreman da pomogne glumcu Timotiju Šalameu da promijeni mišljenje o operi. Legendarni italijanski tenor (67) ekskluzivno je za People rekao da ga je iznenadilo kad je čuo da je Šalame (30), njegov kolega, u februaru usput kritikovao operu i balet, opisavši ih kao umjetničke forme za koje "više nikoga nije briga".

Bočelijeva poruka mladom glumcu

"Vjerujem da često zaziremo od onoga što još nismo zaista upoznali. Opera i balet umjetničke su forme koje su preživjele vijekove i i dalje diraju ljude jer odgovaraju na duboku potrebu za ljepotom, istinom i emocijama", rekao je Bočeli. "To nisu relikti prošlosti, nego živi jezici koji i danas mogu da nas dirnu, podstaknu na razmišljanje i povežu različite generacije."

Bočeli, koji je klasičnu muziku približio široj publici i operu doveo novoj generaciji slušalaca, dodao je da se nada da će Šalame jednog dana promijeniti mišljenje. Uputio je i poziv zvijezdi filma "Marty Supreme" da dođe na jedan od njegovih koncerata.

"Uvjeren sam da osjetljiv umjetnik poput Timotija, koji razumije snagu emocija, jednog dana može da otkrije da opera i ples dolaze iz istog izvora", rekao je. "Ako ga to ikad bude zanimalo, rado ću ga ugostiti na jednom od svojih koncerata. Ponekad je dovoljno samo nekoliko minuta slušanja ove muzike uživo da čovjek shvati zašto je i nakon svih tih stoljeća i dalje voljena širom svijeta."

Šta je Šalame uopšte rekao?

Šalame je sporne izjave dao prošlog mjeseca na događaju koji su u Ostinu u Teksasu organizovali CNN i Variety, gdje je učestvovao zajedno s Metjuom Mekonahijem. "Ne želim da radim u baletu ili operi, gdje je stav: 'Hej, održavajte ovo na životu iako više nikoga nije briga za to'", rekao je Šalame Mekonahiju.

Brzo se ispravio: "Uz dužno poštovanje prema ljudima iz baleta i opere. Dođavola, glupo sam to rekao." Korisnici društvenih mreža brzo su ga napali, a pridružile su se i brojne baletske i operske kuće, među njima Opera u Los Anđelesu i Kraljevski balet i opera u Londonu.

(Kurir/ MONDO)

