Aleksandra Mladenović prvi put o skandalu sa Džejlom, otkrila šta se desilo pred emisiju: Roditelji prolaze kroz agoniju

Aleksandra Mladenović iskreno je govorila o nedavnom skandalu.

Pjevačica Aleksandra Mladenović govorila je pred kamerom MONDO portala o nedavnom skadalu koji je izbio u emisiji Ognjena Amidžića u kojoj je gostovala sa koleginicom Džejlom Ramović.

Aleksandra nam je otkrila da su se njeni roditelji veoma potresli zbog komentara javnosti nakon njenog gostovanja u popularnoj emisiji.

"Meni to nije ništa strašno koliko mojim roditeljima. Oni proživljavaju agoniju jer nisu navikli na ovako nešto. Ja sam navikla i to je za mene normalno. Zbog jedne riječi koja je trebalo da zvuči drugačije je ispalo da nekoga mrzim, bezvezno je komentarisati tako nešto. Ja Džejlu privatno volim, dolazile smo jedna drugoj na nastupe. Nema potrebe da se pravi takva pompa", rekla je Aleksandra.

Ona je priznala da je imala privatne probleme pred emisiju, pa je zato bila nervozna.

"Jesam, ali ne bih da pričam o tome. Jesam, bila sam prenervozna. Eto završilo se kako se završilo", rekla je ona,

"Majka je rekla: 'Šta se ovo dešava, kao da si ubila nekoga, a ne rekla jednu pogrešnu riječ", rekla je pjevačica.

(Đorđe Milošević/Ana Živančević/Mondo.rs)