Vesna Zmijanac ima milione u nekretninama: Konačno otkrila gdje je sve pazarila stanove

Vesna Zmijanac godinama unazad živi van Beograda, u kući na Bukulji, dok većinu nekretnina po prijestonici izdaje.
Vesna Zmijanac je tokom svoje bogate karijere stekla brojne nekretnine koje će naslijediti njena nasljednica Nikolija. Pjevačica nikada nije željela da govori o ovoj temi, ali se nije ni žalila na ono što je stekla.
Prvo se osvrnula na priče da je sa nastupa odlazila sa crnim kesama prepunim novca, a kako kaže, mnogi ne shvataju da nije sve što zaradi samo njeno.
- Pa vidi, ta crna vreća ništa nije velika za recimo 15 univerzalnih dvorana ovdje u Skoplju, ili za stadion Levski, 50.000 ljudi. Ali nije to sve moje. Odmah moraš sto čuda da platiš... Sreća pa je bilo puno parica, pa je ostajalo, inače... A crna kesa... Zavisi koje su novčanice. Ja se nikad nisam žalila. Ni dan danas - rekla je Vesna.
Kada je riječ o nekretninama, ona je nabrojala samo tri na skupim lokacijama, a pored njih ima ih još.
- Od prve velike zarade sam kupila stan. Taj kod Hrama je došao kasnije. Prvi je bio u Lješkoj na Banovom brdu, a kasnije je došao Hram, u Kneza Miloša i tako dalje... - nabrojala je Vesna dio nekretnina koje ima.
Potom je dodala:
- To nije kulturno da se broji. Može da se izbroji, nisam ja Rokfeler! Ima toga, ne manjka. Neke izdajem, neke ne... Tako... Ima, ne žalim se - rekla je Vesna u podkastu kod Bokija 13.
Inače, nedavno je otkriveno da je pjevačica navodno kupila još tri stana u sivoj gradnji, ali van centra, tačnije na Bežanijskoj kosi koja takođe važi za luksuzniji dio Beograda.
Podsjetite se kako izgleda njen raj na Bukulji:
