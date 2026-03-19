Progovorio bivši muž Ejmi Vajnhaus: Godinama ga krive za njenu smrt, sad otkrio detalje njihovog odnosa

Bivši suprug poznate pjevačice iznio je nepoznate detalje njihovog odnosa.

Izvor: Youtube printscreen/ Todo Sobre Amy Winehouse

Blejk Filder-Sivil, bivši suprug muzičarke Ejmi Vajnhaus, dao je prvi veliki intervju nakon njene smrti, u kojem se zakleo da će "preuzeti kontrolu nad sopstvenom pričom".

Blejk i Ejmi Vajnhaus bili su u braku od 2007. do 2009. godine, a on je ranije priznao da je pjevačicu prvi put upoznao s heroinom. Mnogi obožavaoci ga već godinama krive za njen pad u svijet droga i alkohola prije prerane smrti 2011. godine, kada je imala samo 27 godina. Međutim, Filder-Sivil sada kaže da nije sve kako izgleda i odlučan je da konačno podijeli svoju stranu priče vezanu za njihovu burnu vezu.

U novoj epizodi podkasta "We Need To Talk" Blejk je sjeo sa voditeljem Polom Brunsonom, pritom pokazujući nove tetovaže na licu i vratu. Na lijevoj strani lica pokazao je bodež, a na vratu dva ukrštena pištolja, uz mnoge druge koje nije imao tokom svog posljednjeg intervjua 2024. godine.

"Došao je trenutak kada moram malo da preuzmem kontrolu nad svojom pričom. Volio bih da ljudi vide ko sam. Ništa više od toga, samo želim da budem iskren. Nisam nužno bio tačno predstavljen", poručio je on, između ostalog.

U intervjuu je Blejk govorio i o svom sadašnjem odnosu prema drogama, djetinjstvu i tinejdžerskim godinama, kao i o početku ljubavne priče sa Ejmi, zajedničkoj zavisnosti i konačnom raskidu. Razgovor u podkastu dolazi nakon što je Daily Mail prošlog mjeseca objavio da Blejk živi u garsonjeri prekrivenoj grafitima i da je toliko udaljen od svoje porodice da "možda ni ne zna da je majka njegove dvoje djece mrtva“, nakon iznenadne smrti njegove bivše partnerke Sare Aspin.

Sara, koja je nekada bila u ljubavnom trouglu sa Ejmi i Blejkom, pronađena je mrtva u svojoj gradskoj kući u Lidsu prošlog mjeseca. Sara i Blejk upoznali su se tokom rehabilitacije 2009. godine, dok je on svoju burnu vezu sa Vajnhaus nastavio do 2010. godine. Blejk i Sara su 2011. dobili sina Džeka, a 2013. kćerku Lolu-Rouz. Međutim, oboje djece kasnije je usvojeno, a par je navodno raskinuo 2018. godine.

Aspin, koja se navodno borila sa zavisnošću, pronađena je nakon što je policija pozvana zbog zabrinutosti za bezbjednost. Hitna pomoć joj je pružila prvu pomoć na licu mjesta, ali je ubrzo proglašena mrtvom. Muškarac koji je u tom trenutku bio sa njom uhapšen je zbog prekršaja koji nije povezan sa njenom smrću.

Smrti Ejmi i Sare nisu jedine tragedije koje je Blejk doživio. U aprilu 2021. godine njegov mlađi brat Fredi umro je od predoziranja heroinom nakon što je pobjegao iz ustanove za mentalno zdravlje. Blejk se takođe godinama borio sa zavisnošću, a 2012. godine navodno se predozirao nakon što je pronašao poruke koje mu je poslala Ejmi, neposredno prije njene smrti.

Filder i Vajnhaus započeli su vezu 2005. godine, a ona je svoje hitove "You Know I’m No Good" i "Back To Black" posvetila njihovoj turbulentnoj vezi i braku. Njena smrt Blejku je veoma teško pala, što je jednom prilikom otkrila upravo Sara.

"Ona je 2011. godine rekla da je posjetila Fildera u zatvoru, gdje je služio kaznu zbog provale u poslovni prostor. "Skrhan je i slomljen. Jednostavno ne može da prihvati da je mrtva i da je više nikada neće vidjeti. Pozvao me je u subotu nakon što su mu u zatvoru rekli da je umrla. Nisam mogla da ga utješim. Bio je u potpunom šoku. Blejk je otac našem sinu. Ali vidjela sam njega i Ejmi zajedno i znam da su iskreno bili zaljubljeni i da su bili srodne duše. Uvijek ju je volio i ona je uvijek voljela njega – ali to nikada nije moglo da funkcioniše. U suštini, nisu mogli da žive jedno sa drugim, a nisu mogli ni jedno bez drugog. Teško mi je da znam da ju je i dalje volio, ali razumijem njegova osjećanja", ispričala je ona.

