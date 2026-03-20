Ukrao metak sa seta Peaky Blindersa, par sati kasnije uperili puške na njega: Glumac izazvao incident na aerodromu

Autor Dragana Božić Izvor mondo.rs
Policija ubrzo shvatila ko je Tomas Šelbi

Kilijan Marfi napravio incident na aerodromu Izvor: Netflix

Glumac Kilijan Marfi kojeg ćemo uskoro gledati u epskom finalu sage o "Peaky Blindersima" u ulozi kultnog Tomija Šelbija, otkrio je da je izazvao incident na aerodromu kada je ukrao rekvizit sa seta.

Kilijan je riješio da "oslobodi" jednu čauru, na kojoj je pisalo "Tomi". Kada je stigao na aerodrom, zaboravio je da se metak nalazi na dnu torbe, zbog čega je nastao haos.

"Izazvao sam incident, došli su s puškama i uperili ih u mene", pričao je glumac koleginici iz filma "Peaky Blinders", da bi potom otkrio da je je priča imala srećan kraj i da je uspio da stigne na avion, ali i dobije metak nazad.

