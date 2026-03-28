Rasturila najljepši par, pa Holivud zamijenila kozama: Lejdi Gaga slavi 40. rođendan

Na današnji dan 1986. godine rođena je Stefani Džoana Andželina Džermanota, poznatija kao Lejdi Gaga, a iako je poznato da njen put ka slavi nije bio lak, još je zanimljivija njena ljubavna priča.

Čuvena pjevačicaLejdi Gagaveć duže vrijeme uživa u ljubavi sa biznismenom Majklom Polanskim, sa kojim je u vezi još od 2020. Par od samog starta svoju romansu drži dalje od očiju javnosti, a dobar dio vremena danas provode daleko od Holivuda, na seoskom imanju sa kozama i drugim seoskim životinjama.

Međutim, prije nego što je pronašla sreću sa Polanskim, Gaga je imala veoma turbulentan ljubavni život.

Prije njega je bila vjerena za glumca Tejlora Kinija od 2015. do 2016, a nakon njega je takođe bila vjerena za agenta Kristijana Karina od 2018. do 2019.

Mnogi su bili ubijeđeni da će Kiniju reći "da" s obzirom da ga je predstavljala kao "ljubav života", a za glumca je rekla i da je jedini koji je "plakao kada pjeva".

Nažalost, zbog učestalih obaveza, par je raskinuo. Kada je riječ o agentu za talente, Karinu, ni u ovom odnosu nije imala sreće.

Par se isprva svuda pojavljivao zajedno, a ubrzo su stigle i vijesti o vjeridbi. Međutim, u februaru 2019. Gaga je potvrdila da više nisu zajedno.

Međutim, njihov raskid desio se malo nakon skandala na Oskarima, kada su Lejdi Gaga i Bredli Kuper zajedno izveli pjesmu "Shallow", a milioni su svjedočili da je hemija između njih bila nevjerovatna.

Kamera je uhvatila i trenutak dok Bredlijeva tadašnja partnerka Irina Šajk "guta knedle", a malo potom, manekenka je i raskinula vezu sa glumcem, dok se za raskid "najljepšeg para" krivila upravo Gaga.

Kada je riječ o ranijim vezama pjevačice, ona je bila i u kratkom odnosu sa modnim dizajnerom Merjuom Dadom Vilijamsom, a njena najpoznatija veza o kojoj je i najviše otkrila bila je sa rokerom Lukom Karlom.

Gaga je sebe opisivala kao "najružniju pjevačicu", otkrivši da je u to vrijeme bila na početku karijere, te da je nerijetko spavala sa pacovima jer nije imala novca za osnovne stvari.

- Živjela sam na groznom mjestu gdje je bilo dosta pacova, a noću sam svirala po kafićima i zarađivala taman toliko da ne moram da jedem sopstveni izmet jer mi je stomak uvijek bio prazan. Nisam plaćala račune i dešavalo se da mi ponekad isključe vodu, pa se nisam ni kupala. Međutim, tada uopšte nisam bila nesrećna, naprotiv, vodila sam život pravog umjetnika i samo sam ponekad, jer to inače gotovo nikada ne radim, plakala. Suza bi mi kanula kada bih se probudila i shvatila da stvarno smrdim, kao što su mi to djeca svojevremeno govorila. Dosta sam pila i to uglavnom na crtu u lokalima gdje sam radila - prisjetila se ranije Gaga.

"Baš tada, u svom najgorem životnom izdanju, upoznala sam Luka Karla koji je bio šanker u jednom klubu. Zaljubila sam se u njega na prvi pogled jer je bio isto toliko ružan koliko i ja. Voljeli smo se kao pacovi, a ljubav vodili poput zečeva. Opijeni mirisom kože, znali smo i po nekoliko dana da ne ustajemo iz kreveta poslije divljeg seksa. Nisam planirala da se udam za njega. Bio mi je drag, ali vjerovala sam da mogu mnogo više", opisivala je svojevremeno Gaga.

Srećom, svi ti odnosi danas su daleko iza nje, a pravu ljubav je pronašla kraj Polanskog.

