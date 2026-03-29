logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Oglasio se Aca Lukas nakon što je priveden u Geteborgu: Isplivali detalji, pjevač najavljuje tužbu

Izvor mondo.rs
0

Aca Lukas najavljuje tužbu protiv organizatora nakon što mu je zabranjen koncert u Švedskoj zbog problema sa dokumentacijom.

Aca Lukas priveden u Švedskoj Izvor: Stefan Stojanović/MONDO

Aca Lukas je trebalo da održi koncert zajedno sa Stefanom Đurićem Rastom i Amar Giletom Jašarspahićem, međutim, došlo je do promjene plana krivicom organizacije, usljed problema sa dokumentacijom švedskog organizatora.

Pjevač Lukas se ekskluzivno oglasio za Hype TV i otkrio pravi razlog zbog kog mu je zabranjeno da održi koncert u Švedskoj.

"Da, tačno je da nas nisu pustili da održimo nastup, zato što je organizator imao neregularne papire. Tužićemo organizatora, jer nam je napravio velike neprijatnosti. Publika koja nije mogla da me čuje, treba da zahtijeva povrat novca od karata", rekao je Lukas za Hype.

Umjesto spektakla, publika je ostala bez koncerta, a Lukas najavljuje pravnu akciju protiv odgovornih.

Priveden tokom granične kontrole

Prema Kurirovim saznanjima, situacija se odigrala na aerodromu, gdje su nadležni organi izvršili kontrolu putnika. Dok su Rasta i Gile bez problema prošli pasošku kontrolu i ušli u Švedsku, Lukasu je bio zabranjen ulazak.

Izvori bliski slučaju tvrde, da je pjevač zadržan na dodatnom ispitivanju, nakon čega je donijeta odluka da mu se ne dozvoli ulazak. Trenutno se, kako Kurir saznaje, nalazi pod nadzorom i čeka dalju proceduru.

(Mondo.rs)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Aca Lukas

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Dnevni horoskop

KUHINJA