Oglasio se Aca Lukas nakon što je priveden u Geteborgu: Isplivali detalji, pjevač najavljuje tužbu

Aca Lukas najavljuje tužbu protiv organizatora nakon što mu je zabranjen koncert u Švedskoj zbog problema sa dokumentacijom.

Aca Lukas je trebalo da održi koncert zajedno sa Stefanom Đurićem Rastom i Amar Giletom Jašarspahićem, međutim, došlo je do promjene plana krivicom organizacije, usljed problema sa dokumentacijom švedskog organizatora.

Pjevač Lukas se ekskluzivno oglasio za Hype TV i otkrio pravi razlog zbog kog mu je zabranjeno da održi koncert u Švedskoj.

"Da, tačno je da nas nisu pustili da održimo nastup, zato što je organizator imao neregularne papire. Tužićemo organizatora, jer nam je napravio velike neprijatnosti. Publika koja nije mogla da me čuje, treba da zahtijeva povrat novca od karata", rekao je Lukas za Hype.

Umjesto spektakla, publika je ostala bez koncerta, a Lukas najavljuje pravnu akciju protiv odgovornih.

Priveden tokom granične kontrole

Prema Kurirovim saznanjima, situacija se odigrala na aerodromu, gdje su nadležni organi izvršili kontrolu putnika. Dok su Rasta i Gile bez problema prošli pasošku kontrolu i ušli u Švedsku, Lukasu je bio zabranjen ulazak.

Izvori bliski slučaju tvrde, da je pjevač zadržan na dodatnom ispitivanju, nakon čega je donijeta odluka da mu se ne dozvoli ulazak. Trenutno se, kako Kurir saznaje, nalazi pod nadzorom i čeka dalju proceduru.

