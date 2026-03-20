Lukas napravio lom na rođendanu kod bivše žene: Sonja slavila do jutra, on joj pjevao na uvce "zaljubljen u tebe"

Isplivali snimci sa intimnog slavlja Sonje Vuksanović koja je proslavila 50. rođendan.

Sonja Vuksanović juče je napravila slavlje povodom ulaska u šestu deceniju života u jednom restoranu. Na proslavi su bili njeni najbliži prijatelji, a među zvanicama se našao i njen bivši muž - folker Aca Lukas.

Među zvanicama su se našle i pjevačica Sandra Afrika, kao i voditeljke Bojana Lazić i Milena Videnović. Na društvenim mrežama su isplivali snimci, a Lukas se u jednom trenutku latio mikrofona. Dok je njegova bivša žena duvala svjećice na torti, folker joj je pjevao pesmu Predraga Živkovića Tozovca "Oči jedne žene".

Osim ove, Lukas je Sonji otpevao i pjesmu Sinana Sakića - "Zaljubljen u tebe", a nema sumnje da su se svi baš dobro proveli.

Burne ljubavi i burni razvodi

Sonja se za Željka Šašića udala sa samo 18 godina, a razvod je bio buran i propraćen skandalima. U braku sa Šašićem dobila je ćerku Sofiju, koja je veliki dio odrastanja provela uz Acu Lukasa, za koga se Sonja kasnije i udala.

Željko je javno govorio o izdaji Sonje i Ace Lukasa, a čak je i sa ćerkom Sofijom jedno vrijeme bio u lošim odnosima, te je ona na mrežama obrisala njegovo prezime i uzela očuhovo Vuksanović.

Lukas i Sonja bili su u braku u kojem su dobili ćerku Viktoriju, a njihov razvod je takođe bio propraćen mnogim skandalima, te je on optuživao da ga je varala.

"Nisam ja uzeo ženu Željku Šašiću, oni su se razveli kad smo Sonja i ja počeli priču. Ne znam što je on toliko ljut na mene, ja sam mu učinio dobro, dosta dobrih stvari sam mu učinio. Stvarno mislim da je dobar pjevač i da je mogao mnogo više u karijeri da postigne, ali nije. Ne mislim o njemu ništa loše, a druga stvar, on je otac deteta koje je odraslo sa mnom, Sofijin otac, ona je moje peto dijete", rekao je on za Hype TV i dodao:

"Međutim, nikada nisam hteo da napravim situaciju da ona svog oca zaboravi ili tako nešto. Često sam bio inicijator da se vidi sa ocem. Mislim da danas imaju super odnos. I sa mnom ima super odnos. Nikada nisam htio da joj zamijenim oca, ali ona zna da sam uvijek tu za nju i do kraja života ću je gledati kao svoje dijete. Jednom prilikom sam Sofiju, ona je tada bila mala, pitao da li je išla kod tate skoro, rekla je da nije oko tri nedjelje. Rekao sam joj da pozove tatu i da ću ja da je odvezem da se vide. Nije lijepo što je on pričao ružno za mene i Sonju, jer nikada Sofiju nisam htio da odvučem od oca, naprotiv... Jednom prilikom mi je rekla da bi volela da se preziva Vuksanović. Ništa ljepše nisam u životu čuo i bilo mi je milo, ali nisam dozvolio to, jer sam se stavio u poziciju njenog oca. Ne treba joj to uzeti za zlo, tada je bila mala."

