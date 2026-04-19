logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Prvo oglašavanje Harisa Džinovića: Melina se udala za milionera, on je ponizio kao nikad do sad

Prvo oglašavanje Harisa Džinovića: Melina se udala za milionera, on je ponizio kao nikad do sad

0

Prvo Harisovo oglašavanje o Melininoj svadbi sa britanskim milionerom

Haris Džinović o svadbi Meline Izvor: ATA IMAGES / ANTONIO AHEL

Dok javnost bruji o luksuznom vjenčanju dizajnerke Meline Džinović i britanskog biznismena Džefrija Pola Arnolda u Monte Karlu, legendarni pjevač Haris Džinović nastavlja svoj život punim plućima. Iako je njegova bivša supruga juče po drugi put stala na "ludi kamen", Haris je odlučio da prekine ćutanje i brutalnim riječima jednom za svagda stavi tačku na svaku priču o njoj.

Pjevač, kojem je nakon svega najveća podrška i oslonac sin Kan, ističe da ga dešavanja u Melininom životu apsolutno ne dotiču.

"Ništa nisam ni ispratio, nit me bilo šta zanima, ali apsolutno", odsečno je rekao Haris, a onda je uslijedio šokantan odgovor na pitanje da li ima poruku za bivšu suprugu:

"Nemam ja nikakvih želja ni poruka vezanih za nju, ona jednostavno ne postoji za mene i to je kraj. Čista arija. Kao zrak... Prema tome... Šta treba ja da komentarišem o nečemu što je ništa”, surov je bio Džinović.

Ovako izgleda njen drugi muž:

Da je definitivno okrenuo novi list i da o bivšoj više ne želi ni da misli, Džinović je dokazao i sljedećim riječima:

"Ne zanima me šta se piše, niti me zanimaju stvarni događaji za nju to me ne interesuje, davno sam ja , kad smo se razišli okrenuo svom životu, svom djetetu prema tome, šta ja imam sa tim? Može da se uda, da se ubije, štagod hoće...šta mene briga. Ma kakvi taman posla, ja da razmišljam o nekoj prošlosti, ne pada mi na pamet”.

(Blic, MONDO)

Tagovi

Haris Džinović Melina Džinović

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Dnevni horoskop

KUHINJA