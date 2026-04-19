Prvo oglašavanje Harisa Džinovića: Melina se udala za milionera, on je ponizio kao nikad do sad

Prvo Harisovo oglašavanje o Melininoj svadbi sa britanskim milionerom

Izvor: ATA IMAGES / ANTONIO AHEL

Dok javnost bruji o luksuznom vjenčanju dizajnerke Meline Džinović i britanskog biznismena Džefrija Pola Arnolda u Monte Karlu, legendarni pjevač Haris Džinović nastavlja svoj život punim plućima. Iako je njegova bivša supruga juče po drugi put stala na "ludi kamen", Haris je odlučio da prekine ćutanje i brutalnim riječima jednom za svagda stavi tačku na svaku priču o njoj.

Pjevač, kojem je nakon svega najveća podrška i oslonac sin Kan, ističe da ga dešavanja u Melininom životu apsolutno ne dotiču.

"Ništa nisam ni ispratio, nit me bilo šta zanima, ali apsolutno", odsečno je rekao Haris, a onda je uslijedio šokantan odgovor na pitanje da li ima poruku za bivšu suprugu:

"Nemam ja nikakvih želja ni poruka vezanih za nju, ona jednostavno ne postoji za mene i to je kraj. Čista arija. Kao zrak... Prema tome... Šta treba ja da komentarišem o nečemu što je ništa”, surov je bio Džinović.

Ovako izgleda njen drugi muž:

Da je definitivno okrenuo novi list i da o bivšoj više ne želi ni da misli, Džinović je dokazao i sljedećim riječima:

"Ne zanima me šta se piše, niti me zanimaju stvarni događaji za nju to me ne interesuje, davno sam ja , kad smo se razišli okrenuo svom životu, svom djetetu prema tome, šta ja imam sa tim? Može da se uda, da se ubije, štagod hoće...šta mene briga. Ma kakvi taman posla, ja da razmišljam o nekoj prošlosti, ne pada mi na pamet”.

(Blic, MONDO)