Haris Džinović ima novu djevojku: Smuvao brinetu u ribljem restoranu

Pjevač Haris Džinović, posle razvoda od Meline Galić, započeo je novu ljubavnu priču sa dvadeset godina mlađom Beograđankom, inače uspešnom preduzetnicom. Njih dvoje upoznali su se u jednom restoranu, a varnice su, kako se navodi, brzo planule.

Prema pisanju domaćih medija, susret se dogodio u luksuznom ribljem restoranu na Senjaku, u blizini Harisove kuće, gdje je poznanstvo ubrzo preraslo u romansu, a par danas uživa u srećnoj vezi.

"Haris je teško podnio kraj prethodnog braka, o čemu je i sam više puta govorio. Neko vreme ljubav ga nije zanimala, sve dok susret sa zgodnom brinetom nije došao sasvim neočekivano. Harisa je odmah osvojila prirodna ljepota i šarm, a njihovo prijateljstvo uskoro je preraslo u ozbiljnu vezu", otkriva izvor blizak pevaču.

Kako se dalje navodi, Harisova nova partnerka uspešno vodi svoje poslove i poznata je u beogradskim poslovnim krugovima, a upravo njena samostalnost i uspjeh privukli su pjevačevu pažnju.

"Radi se o uspešnoj i ambicioznoj ženi koja ima svoj novac i jasno postavljene ciljeve. Harisu se dopada njena nezavisnost i činjenica da je, kako bi se reklo, pravi karijerista. Njihova veza u posljednje vrijeme definitivno je prešla na viši nivo", zaključuje izvor za Informer.

Melina uživa sa vjerenikom

Podsjetimo, nedavno se otkrilo i kako izgleda milioner sa kojim je Harisova bivša, Melina Galić, već neko vrijeme u skladnom odnosu. Par se i vjerio prošle godine, a nedavno su uslikani na jednoj od revija na Nedjelji mode u Parizu.

Melinin verenik je biznismen koji ima pravu imperiju, a navodno ju je s njim upoznala kuma s prvog vjenčanja, Slavica Eklston.

