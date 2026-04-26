"Sve pare potroši na drogu": Šer odbijen zahtjev za starateljstvo nad sinom

Autor Dragana Božić Izvor mondo.rs
0

Sudija u Los Anđelesu odbila je zahtjev pjevačice Šer za uspostavljanjem privremenog starateljstva nad imovinom njenog sina Ilajdže Blua Olmana.

Šer odbijen zahtjev za starateljstvo nad sinom Izvor: Youtube printscreen / CherChannelHD

Odluka je donesena prije dva dana na ročištu, a sudija je obrazložila kako ne vidi dovoljno hitan razlog za takvu mjeru, piše People.

Šer je ranije ovog mjeseca zatražila starateljstvo tvrdeći da je njen 49-godišnji sin "teško onesposobljen" zbog problema s mentalnim zdravljem i zavisnošću, te da nije u stanju da upravlja svojim finansijama. Sudija je odbila zahtjev bez prejudiciranja, što znači da Šer može ponovo da ga podnese u budućnosti.

Olman se javio iz psihijatrijske ustanove

Ilajdža Blu Olman učestvovao je na ročištu video-vezom iz psihijatrijske ustanove. Tamo se trenutno nalazi dok se ne utvrdi njegova sposobnost za učestvovanje u dva krivična postupka koja se protiv njega vode u Nju Hempširu.

Sudija je istakla da, s obzirom na to da je Olman hospitalizovan i suočen s pravnim problemima, malo je vjerovatno da će moći pristupiti novcu iz fonda svog pokojnog oca, muzičara Grega Olmana. Sledeća isplata iz fonda trebalo bi da mu legne 1. maja.

"Koliko razumijem, te isplate se događaju već godinama", izjavila je sudija. "Stoga, činjenica da je zahtjev podnesen dvije nedjelje prije sljedeće isplate, iako je taj raspored poznat odavno, po mom mišljenju ne predstavlja nužno hitan slučaj."

Šer je u svom zahtjevu navela da se sav novac koji Olman dobije iz fonda "odmah protraći" na drogu. Sudija je dodala kako mnogi ljudi imaju pravnih i finansijskih problema, ali to ne znači automatski da im je potrebno starateljstvo.

"Mnogi se ne pojave na sudu pa se protiv njih donese presuda zbog oglušavanja, a svejedno im ne treba staratelj", rekla je. Naglasila je kako "svakako razumije zabrinutost prijatelja i porodice gospodina Olmana u vezi s njegovim ponašanjem", ali smatra da ta zabrinutost ne dokazuje da mu "nedostaje sposobnost ili da je starateljstvo nad imovinom primjereno rješenje".

Ovo nije prvi put da Šer pokušava da uspostavi starateljstvo. Prvi zahtjev podnijela je u decembru 2023, tražeći da ona bude jedini staratelj. Taj zahtjev je dobrovoljno povukla u septembru 2024, nakon čega su Olmanovi advokati izjavili da ishod "omogućuje strankama da se fokusiraju na iscjeljenje i obnovu porodičnih veza".

U novom zahtjevu, podnesenom ovog mjeseca, Šer je tražila da starateljom bude imenovan povjerenik Džejson Rabin. U podnesku se tvrdi da se Olmanov život "značajno pogoršao" od posljednjeg pokušaja uspostavljanja starateljstva. Šer navodi da njen sin "nema osjećaj za novac" i da je "nesposoban da upravlja svojim finansijskim sredstvima" zbog, kako tvrdi, "teških" problema s mentalnim zdravljem i zavisnošću.

(Kurir, MONDO)

