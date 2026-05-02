Beogradski teatar kao mjesto sudbine: Dejvid Suše tamo je pronašao Šilu i postao Poaro

Autor Dušan Volaš
Glumac Dejvid Suše, koji je na malim ekranima dočarao čuvenog belgijskog detektiva Herkula Poaroa, iz pera slavne Agate Kristi, u braku je sa Šilom Feris koju je upoznao na radnom mjestu.

Čuveni glumac Dejvid Suše svetsku slavu je stekao zahvaljujući ulozi čuvenog detektiva Herkula Poaroa u seriji koja je nastala po djelima Agate Kristi. Iako je igrao i u brojnim drugim ostvarenjima, za svijet je Suše bio i ostao Poaro.

Podsjetimo, slavnog detektiva igrali su i Piter Ustinov, Albert Fini, Kenet Brana, Toni Rendal, Ijan Holm i Alfred Molina, ali niko nije tako dočarao Poaroa kao Suše.

Glumac je svojevremeno otkrio da je ulogu dobio upravo na preporuku porodice Kristi, a za rolu se spremao čitajući Agatine romane.

- Ono što sam uradio je da sam na jednoj strani imao svoj dosije, a na drugoj gomilu priča i dan za danom, nedjelju za nedjeljom, prelistavao sam većinu romana Agate Kristi o Herkulu Poarou i zapisivao karakteristike dok nisam imao datoteku pune dokumentacije o liku. A onda je moja stvar bila ne samo da znam kakav je on, već da postepeno postajem on. Morao sam da postanem on pre nego što smo počeli da snimamo - rekao je jednom prilikom.

Umalo odustao od serije

Inače, Dejvid je umalo napustio seriju na samom njenom početku nakon neslaganja sa rediteljem Edom Benetom. Naime, do razmirica je došlo tokom uvodne epizode "The Adventure of the Clapham Cook", i to oko scene gde Poaro (Suše) stavlja maramicu na klupu kako bi sjeo.

Kako je glumac naveo, on je samo radio ono što bi Agata Kristi odobrila, ali je Benet smatrao to "smješnim".

Suše je bio odlučan u namjeri.

- Ako Agata Kristi napiše da on (Poaro) čisti prašinu na klupama u parku, onda ću to pokazati. A ako režiser kaže da to ne izgleda tako, onda ću reći, "izvinite, to on radi" - naveo je glumac.

Srećom, Dejvid Suše nije napustio seriju, a lik Poaroa igrao je punih 25 godina. Još jedna zanimljivost je da je Suše uvijek bio prehlađen kada je trebalo da glumi Poaroa. 

- Čini mi se da uvijek dobijem infekciju kada glumim Poaroa. To je misteriozno, ali to se dešava godinama - rekao je Suše.

Suprugu upoznao u Beogradskom teatru

Dejvidu Sušeu "Poaro" je donio i upoznavanje sa suprugom sa kojom je i dan-danas u skladnom braku. Dok se spremao za ulogu izučavao je belgijsku istoriju kako bi razumeo zemlju iz koje lik potiče, a potom je, na jednoj od izložbi u Beogradskom teatru u Koventriju upoznao suprugu Šilu Feris koja je tu radila, a sa njom je dobio i dvoje djece.

