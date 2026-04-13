Od kubanskog emigranta do holivudske elite: Nevjerovatan životni put Endija Garsije

Spada u najmisterioznije javne ličnosti.

Put do Holivuda retko kada je prav i jednostavan, a životne priče pojedinih glumaca više liče na filmske scenarije nego na stvarnost. Upravo takav je i put Endija Garsije - od dječaka koji je sa porodicom napustio Kubu, do jednog od najprepoznatljivijih lica američke kinematografije.

Imao je svega pet godina kada je, nakon krize u Zalivu svinja i američke invazije na Kubu, sa porodicom emigrirao u Sjedinjene Američke Države.

Njegovi roditelji su se tamo brzo snašli, uspeli da izgrade uspješan posao i obezbijede porodici veoma udoban život.

Takve okolnosti otvorile su mu vrata visokog obrazovanja, pa je na Floridi upisao Nacionalni fakultet dramskih umjetnosti, gdje je brusio talenat i nastupao u pozorištu sve do kraja sedamdesetih. Ipak, kao i mnogi koji sanjaju veliku scenu, odlučio je da okuša sreću u Holivudu.

U grad filma stigao je sa velikim ambicijama, ali početak nije bio glamurozan. Najprije je morao da nosi poslužavnike, odnosno, da radi kao konobar, da bi obezbedio sebi kakvu takvu egzistenciju, dok je istovremeno neumorno odlazio na audicije. Taj period nije ga obeshrabrio, naprotiv, bio je samo dio puta ka cilju.

Prve uloge dobio je u manjim, niskobudžetnim projektima, ali su mu upravo one otvorile vrata ka većim ostvarenjima. Pravu pažnju publike privukao je u drugoj polovini osamdesetih, a prekretnica u karijeri dogodila se 1987. godine filmom "Nedodirljivi", u kojem je igrao uz Kevina Kostnera.

Ubrzo su usledili i naslovi poput "Krvavi novac", "Kum 3", "Stani i isporuči", "Ponovo mrtav" i "Kec iz rukava", koji su ga profilisali kao glumca upečatljivog, pomalo mračnog izraza, idealnog za akcione trilere.

Posebno se izdvojila njegova uloga u filmu "Kum 3", gdje je tumačio Vinsenta Mansinija, vanbračnog sina Sonija Korleonea.

Upravo za tu rolu 1990. godine bio je nominovan za Oskara i Zlatni globus u kategoriji najbolje sporedne muške uloge.

Da li je Garsija zaista imao brata blizanca?

Uz slavnog glumca se veže svojesvrstan mit koji godinama kruži Holivudom. Naime, postoji priča da je Garsija rođen sa sijamskim blizancem veličine teniske loptice koji se nalazio na njegovom ramenu.

S obzirom da je blizanac bio "parazit", odnosno vrsta tumora, lekari su ga uklonili. Glumac na ramenu nosi ožiljak, zbog kojeg nikada ne igra scene bez majice. Međutim, uprkos ovim izuzetno upornim glasinama, Endi nikada nije komentarisao navodnog blizanca i nema stvarnih dokaza da je ikada postojao.

