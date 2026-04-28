Al Paćino snimljen dok se svađa sa 57 godina mlađom djevojkom (Video)

Neprijatna scena ismeđu Al Paćina i njegove on/off devojke Nur Alfala preplavila je mreže

Izvor: Profimedia/SPOT, SOVE

Čuveni glumac Al Paćino nedavno je uslikan tokom izlaska sa 57 godina mlađom partnerkom Nur Alfala sa kojom se u prošlosti više puta mirio i raskidao. Ona mu je 2023. rodila sina Romana, a posljednjih mjeseci često su se mogli vidjeti zajedno.

Iako zdravstveno stanje glumca nije idealno, on se na sve načine trudi da "živi kao mladić", a sada su paparaci zabilježili i neprijatnu situaciju tokom njegovog posljednjeg izlaska.

Iako je isprva bio dobro raspoložen, sve se brzo promijenilo kada je Nur pokušala nešto da pogleda na njegovom telefonu. Glumac je naglo povukao ruku i žestoko joj odbrusio, na šta je 57 godina mlađa Alfala pobesnela i besno otišla ka automobilu, sve vrijeme dobacujući nešto svom "dečku".

Paćino u prvi mah nije ni shvatio koliko ju je uzrujao jer joj je, prilazeći automobilu, ležerno dobacio: "Zaboravila si na mene", što je situaciju učinilo još neprijatnijom. Snimak situacije objavio je TMZ na svom profilu na društvenoj mreži X.

Pogledajte kako je sve izgledalo: