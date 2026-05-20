Kajli Minog u tajnosti preboljela drugi rak dojke: 16 godina od prve dijagnoze opet se susrela sa istim problemom

Australijska pop ikona u trodijelnoj dokumentarnoj seriji "Kylie" govorila je o razlozima takve odluke, koja se u velikoj mjeri razlikovala od njenog prvog, javnog suočavanja sa bolešću 2005. godine.

Kajli Minog (57) je u novom Netfliksovom dokumentarcu otkrila da joj je 2021. godine po drugi put dijagnostikovan rak dojke, ali da je tu bitku odlučila da vodi daleko od očiju javnosti.

Drugu dijagnozu zadržala je za sebe

U dokumentarcu se 57-godišnja pjevačica prisjetila kako se tokom prve borbe sa rakom, zbog ogromne medijske pažnje, osjećala "odvojeno od sopstvenog tijela". Upravo zato je, kada se bolest vratila 2021. godine, odlučila da sve zadrži za sebe.

"Drugu dijagnozu raka dobila sam početkom 2021. godine. Uspjela sam to da zadržim za sebe, za razliku od prvog puta", ispričala je u seriji. "Srećom, uspjela sam da prebrodim sve. Ponovo. I sada je sve u redu. Ko zna šta budućnost nosi, ali pop muzika je ono što me pokreće."

Kajli je objasnila da u tom periodu jednostavno nije mogla da se nosi sa pritiskom javnosti.

"Ne osjećam obavezu da to kažem cijelom svijetu, a iskreno, tada to nisam ni mogla, jer sam bila samo sjenka osobe koja sam nekada bila", priznala je.

Muzika kao utočište i ispovijest

Pjevačica je otkrila da je više puta razmišljala o tome da javno podijeli svoju priču, posebno nakon povratka na scenu sa hitom "Padam Padam" 2023. godine, ali nikako nije uspijevala da pronađe pravi trenutak.

"U jednom trenutku više nisam željela da izlazim iz kuće. 'Padam Padam' mi je otvorio mnoga vrata, ali sam duboko u sebi znala da rak nije bio samo prolazna epizoda u mom životu", nastavila je. "Sjedila bih na intervjuima i svaki put pomislila: 'Sada je trenutak', ali bih ipak sve zadržala za sebe. Željela sam da kažem šta se dogodilo kako bih konačno mogla da to pustim."

Iako o dijagnozi nije govorila javno, svoje iskustvo pretočila je u muziku. Pjesma "Story" sa albuma Tension, na kojem se nalazi i hit "Padam Padam", bila je njen način da opiše kroz šta je prolazila.

"Imala sam tajnu koju sam čuvala za sebe, okreni novu stranicu, dušo, izađi na scenu", glase stihovi pjesme. "Trebalo mi je nešto čime bih obilježila taj period", objasnila je u dokumentarcu, dodajući da joj je snimanje serije pružilo priliku da se osvrne na neke od ključnih trenutaka u životu, uključujući i ovaj.

Prva borba sa bolešću

Kajli je prvi put rak dojke dijagnostikovan 2005. godine. Nakon lumpektomije i hemoterapije, u februaru 2006. objavljeno je da je pobijedila bolest.

U jednom ranijem intervjuu prisjetila se trenutka nakon prve dijagnoze.

"Sjećam se da sam dobila dijagnozu, ali svijet to još nije znao. Bila sam sa bratom i tadašnjim dečkom. Svi smo bili u nekoj vrsti šoka i otišli smo u kafić. Konobar je prišao i pitao: 'Hej, kako ste danas?' Odgovorili smo nekako robotski: 'Dobro, hvala', a ja sam u tom trenutku pomislila: 'Čovjek zaista nikada ne zna kroz šta neko prolazi'."

Dokumentarna serija "Kylie" dostupna je na platformi Netflix od srijede, 20. maja.

