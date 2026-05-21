Galeb "pogodio" Čarlsa: Hit snimak sa kraljevske turneje obišao svijet

Britanski kralj Čarls Treći u srijedu je tokom posjete Sjevernoj Irskoj doživio nezgodu kada se na njega uneredio galeb, koji mu je zaprljao sako i poprskao ljude oko njega.

Da svakodnevne situacije ne mimoilaze ni članove kraljevske porodice, dokaz je i snimak na mom se može vidjeti kakvu "nezgodu" je doživio kralj Čarls tokom svoje turneje u Irskoj.

Incident se dogodio juče, drugog dana trodnevne posjete kralja Čarlsa i kraljice Kamile Sjevernoj Irskoj. Iako je trenutak iznenadio okupljene, kralj je sve okrenuo na šalu.



A cheeky seagull moment had King Charles laughing in N.Ireland after a bird marked his jacket - a light-hearted pause on the royal visit, drawing smiles from onlookers. A human moment amid protocol. Lighter touch today#KingCharles#NorthernIreland#RoyalVisitpic.twitter.com/J4RT1L88TA — AussiEx.au (@aussiExau)May 20, 2026

Britanski monarh ostao je pribran nakon neugodnog trenutka, a Irena Marting, koja je bila svjedok incidenta i koja je nakon nemilog događaja prenijela kako je on reagovao.

"Još je dobro da nije palo na moju glavu", rekao je kralj nakon što mu se dogodila nezgoda, prema riječima Irene Marting.

Marting je dodala da se "udar" galeba smatra znakom sreće, baš kao i kod nas kada se ista situacije desi sa golubom. Navela je i da su mještani oduševljeni, jer je Čarls III došao u Sjevernu Irsku i što su ga vidjeli.

Kralj Čarls je tog dana boravio u primorskom gradu na jugoistoku, drugog dana trodnevne posjete koju obavlja zajedno s kraljicom Kamilom.



