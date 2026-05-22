Tijelo Bate Živojinovića sklonjeno iz Aleje: Evo gdje sad počiva legendarni glumac

Danas se navršava deset godina od smrti jednog od omiljenih glumaca sa ovih prostora, Velimira Bate Živojinovića.

Velikan srpskog glumišta, Velimir Živojinović poznatiji kao Bata, preminuo je na današnji dan, 22. maja 2016. godine.

Čuveni umjetnik sahranjen je najprije u Aleji velikana, međutim, posmrtni ostaci su kasnije pomjereni, o čemu je govorio njegov sin Miljko.

On se osvrnuo na uspomene koje ga vežu za oca, ali i razloge da njegovo tijelo premjesti u Koraćicu gdje će počivati pored svoje supruge Julijane Lule Živojinović.

"Bata i Lula su otišli 2016. i 2019. godine, ali su ostali zauvijek uz nas. I sestra Jelena i ja to osjećamo iako živimo razdvojeni, na različitim meridijanima svijeta", započeo je on.

Miljko je, nakon sahrane oca, priznao da se nije usudio ni da pomjeri namještaj kako su ga roditelji razmjestili, a sve kako neka uspomena ne bi nestala.

Međutim, Miljko je želio da premesti posmrtne ostatke malo prije korone, zbog čega je sve bilo odloženo.

"Sigurno ćemo prenijeti posmrtne ostatke oca uz Lulu koju je Bata beskrajno volio, čim se skinu maske. Nećemo to da radimo pod ovim uslovima jer ne bi bilo dostojno njegovog života i dela", naglasio je on tada.

Inače, ovim činom ispunjena je glumčeva posljednja želja da bude sahranjen pored svoje supruge Lule Živojinović u porodičnoj grobnici.

