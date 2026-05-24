Nezgoda na setu Tjudora: Henri Kavil priznao zbog čega mrzi intimne scene i kako je preplašio koleginicu

Henri Kavil, britanski glumac i zvijezda serije "The Witcher" otkrio je da mrzi da snima scene intimnih odnosa, ujedno je iskoristio priliku da kritikuje njihovu pretjeranu upotrebu u filmovima kao izgovor da bi publika vidjela golišave glumce.

Jedan od najzgodnijih glumaca današnjice, Henri Kavil (43) rekao je da mu je uvijek tokom karijere bilo neprijatno kada bi morao da snima scene intiminih odnosa.

Henri je ispričao kako je doživio prilično neprijatan trenutak tokom scene se*sa dok je glumio u seriji "Tjudori".

"Mislim da postoje okolnosti u kojima je scena intimnih odnosa zapravo korisna za film, a ne samo za publiku. Scene se*sa mogu biti sjajne u filmu, stvarno mogu pomoći u pripovijedanju veće priče i odnosa ljudi, ali većinu vremena ljudska mašta će preovladati. Može biti pomalo odbojno pa je logična reakcija: 'U redu, ali čemu nam ovo služi osim ideje o goloj osobi?'", kazao je Kavil.

Nezgodu je izazvalo to što je, tada kao 23-godišnjak, dobio erekciju na snimanju. "To mi se dogodilo samo jednom. Djevojka je morala biti na meni, imala je spektakularne grudi, a ja nisam premjestio 'svoju stvar' u bezopasnu poziciju i djevojka se uznemirila", objasnio je.

Postao otac u 41. godini, ali odbija da se ženi

Glumac poznat po ulogama "Supermena" i "Vešca", koji se često spominje kao jedan od najpoželjnijih neženja Holivuda, doživio je prekretnicu u svom životu – postao je prošle godine otac u 41. godini.

Vijest o prinovi potvrdio je izvor blizak paru za magazin People. Prethodno su Henri i njegova partnerka viđeni u Australiji, gdje su šetali s bebom u kolicima.

Henri i njegova partnerka, koja ima 35 godina, zajedno su od 2021. godine. Svoju vezu su objelodanili šahovskom partijom objavljenom na društvenim mrežama, dok su na crvenom tepihu prvi put nastupili kao par 2022. godine, na premijeri filma "Enola Holmes 2". Henrijeva devojka Natali Viskuzo, potiče iz bogate porodice i trenutno radi kao izvršna direktorka u holivudskoj televizijskoj industriji.

