jelena Tomašević i Bosiljčić kupili stan u Grčkoj: Ostvarili davnašnji san

Pjevačica Jelena Tomašević i glumac Ivan Bosiljčić odlučili su da sebi obezbijede mirnu oazu u Grčkoj, gdje su kupili apartman na jednoj od atraktivnih lokacija.

Izvor: Antonio Ahel/ATAImages

Poznati par je, kako su navodili domaći mediji, nekretninu pazario na takozvanom "trećem prstu" u dijelu Grčke koji nije preplavljen turistima iz Srbije, a za koji ih veže i prijatelj koji tamo živi.

Ovaj kraj posebno ih je osvojio zbog prirode, mira i blizine Svete Gore, što se, prema navodima izvora, naročito dopalo Ivanu Bosiljčiću, dok je Jelena uživala u malim primorskim mjestima i autentičnom ambijentu.

Dodatna prednost bila im je i relativna blizina Beograda, kao i sadržaji prilagođeni porodici i djeci, među kojima je i poznata farma sa konjima i magarcima.

Iako nije poznato koliko tačno kvadrata ima njihov novi apartman, izvor navodi da cijene nekretnina u tom dijelu nisu previsoke, a prijatelj im je još prošle godine predložio da iskoriste priliku i obezbijede sebi nekretninu.

"Nisam siguran koliko su platili apartman i kolike je veličine, ali kako sam načuo, najmanji apartmani u tom dijelu koštaju oko 50.000 evra. Oni sigurno nisu uzeli najmanji, pa vjerujem da su iskeširali oko 70.000 evra", istakao je izvor za Kurir tada.

Kada su je novinari ranije kontaktirali da čestitaju na kupovini, Jelena Tomašević je ostala tajanstvena i kratko odgovorila:

"Hvala vam na divnim željama. To je naš san oduvijek! Nadam se da ćemo ga jednog dana i ostvariti!", poručila je kratko pjevačica.

Podsjetimo, ovo nije njihova prva velika investicija u nekretnine. Jelena i Ivan su nakon života u centru Beograda 2019. godine odlučili da se presele u mirniji dio grada i kupeporodičnu kuću u naselju Šumice, tik uz dom pokojnog glumca Ljubiše Samardžića.

Evo kako ona izgleda:

(Telegraf / MONDO)