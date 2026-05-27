Burni ljubavni život Helene Bonam Karter: "Ukrala" muža slavnoj koleginici, danas u vezi s 20 godina mlađim

Helena Bonam Karter iza sebe ima veoma buran ljubavni život, a već neko vrijeme je u vezi sa 20 godina mlađim piscem.

Britanska glumicaHelena Bonam Karter rođena je 26. maja 1966. godine u Londonu i potiče iz ugledne britanske porodice, a njena životna priča je sve samo ne obična. Unuka je baronice i španskog ambasadora u Norveškoj i Kanadi, a njen pradeda je nekadašnji britanski premijer H.H. Askit.

Veoma rano je shvatila da želi da bude glumica. Već sa 16 godina se pojavila u svojoj prvoj televizijskoj reklami, čime je započela profesionalnu karijeru.

Pravi proboj je napravila 1986. godine zahvaljujući filmu "Soba s pogledom", a potom je uslijedio niz uloga u istorijskim dramama i ekranizacijama književnih klasika.

Glumila je u filmovima "Howards End", "Hamlet" i "Mary Shelley's Frankenstein", a posebno priznanje i prvu nominaciju za Oskara joj je donio film "The Wings of the Dove".

Široj publici je postala poznata zahvaljujući ulozi u serijalu filmova o Hariju Poteru, dok je u seriji "Kruna" briljirala u ulozi princeze Margaret.

Što se tiče njenog privatnog života, tokom snimanja filma "Mary Shelley's Frankenstein", započela je vezu sa glumcem i rediteljem Kenetom Branagom, koji je tada bio u braku sa glumicom Emom Tompson.

Njihova veza je tada punila naslovne strane britanskih tabloida, pogotovo nakon razvoda Branaga i Eme Tomson. Njih dvzge su kasnije zajedno glumile u filmovima o Hariju Poteru, a uspgele su vremenom da bolnu prošlost ostave iza sebe.

Nakon ove veze, Helen je veliku ljubav pronašla u reditelju Timu Bartonu. Iako je glumila u mnogim njegovim filmovima, uvek je naglašavala kako nikad nije dobijala uloge jer je njegova partnerka, već je prolazila audicije kao i svi drugi glumci.

Njih dvoje imaju dvoje veze, sina Bilija Rejmonda (23) i ćerku Nel (19). Uprkos dugogodišnjoj vezi, 2014. godine su objavili da se rastaju i ostali su bliski prijatelji.

Inače, Tim Barton je nakon Helene uplovio u vezu sa Monikom Beluču, za koju mnogi smatraju da je najljepša žena na svijetu. Ipak, putem zajedničkog saopštenja potvrdili su da su prekinuli odnos.

Posljednjih godina je u vezi sa norveškim piscem Rajom Dagom Holmboom, koji je više od 20 godina mlađi od nje. Glumica ga opisuje kao "staru dušu u mladom tijelu", a njihova veza joj je donijela "neočekivanu čaroliju" u život.

