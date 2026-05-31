Duška Vučinić se udala i razvela u tajnosti: Evo i o kom muškarcu se radi, sada progovorila o svemu

Da su bivši muževi Duške Vučinić za nju bili pravi izbor u datom trenutku, znala je i tada ali to tvrdi i danas.

Duška Vučinić, omiljena komentatorka Evrovizije, novinarka i jedno od najprepoznatljivijih zaštitnih lica RTS-a, iza sebe ima izuzetno bogato životno iskustvo, kako na profesionalnom, tako i na emotivnom planu.

Njeno ljubavno putovanje započelo je još u gimnazijskim danima, kada se prvi put zaljubila i u toj prvoj ozbiljnoj vezi provela četiri godine. Međutim, odmah nakon tog mladalačkog zanosa, usljedila je nova ljubav koja ju je, iako veoma mladu, odvela pravo pred oltar.

Gostujući u jednom podkastu, Duška je otkrila da je na "ludi kamen" prvi put stala sa svega 23 godine, a njena izabranik bio je filmski reditelj u kog se zaljubila na radnom mjestu.

"Zaljubljivanje na poslu je predivno, jedva čekaš da odeš na posao i onda ti je tamo lijepo, pa gledaš da apsolutno nađeš razlog zašto bi sa tom osobom imao nešto da radiš, i uvijek ga nađeš. Moj prvi muž je reditelj, baš mi je on trebao, i ta njegova estetika mi se uklapala u sve što sam zamislila."

Drugi brak, tajna trudnoća i promjena prezimena

Nakon kraha prvog braka, u njen život ulazi drugi suprug, po profesiji novinar. Duška je priznala da joj je u tom periodu bio potreban partner sa kojim deli istu profesiju i koji joj može pružiti podršku.

"Drugi muž mi je bio novinar i on mi je baš trebao, da mi pomogne iskustveno, i tako dalje. Trudiš se da budeš divno obučena, vesela si, poletna. Ja uvijek sve sakrijem, kad se udaš, ne možeš da sakriješ, ali kada sam se razvela bila sam samo mjesec dana razvedena, a drugi brak sam praktično sakrila. U međuvremenu sam ostala u drugom stanju, i htela sam da bude to moja privatnost, i onda kada sam se porodila nikome ništa nije bilo jasno."

Zbog dva braka i povratka na djevojačko prezime, Duškina radna knjižica svjedoči o brojnim promenama kroz koje je prošla tokom godina.

"Ranije su bile radne knjižice, pa sam ja tu najviše prezimena promijenila, bila sam Duška Vučinić, pa Duška Milanović, pa sam vratila djevojačko, pa sam onda bila Duška Vučinić Lučić i tako dalje. Razvela sam se prije 11 godina od drugog supruga i oca mog sina."

Bivši muževi kao najbolji prijatelji

Iako su joj se putevi sa partnerima razišli usled različitih životnih okolnosti, poznata novinarka i danas čvrsto stoji iza svakog svog izbora. Ona naglašava da su oba muškarca bila savršen izbor za nju u datim trenucima.

"Kad sam se udala sa 23 godine, baš si mlad i kada su me pitali stariji ljudi šta mi je to trebalo, ja sam rekla 'Da bih mogla i drugi put da budem mlada i lijepa kada se bude udavala'. Tako da, eto, desile su mi se te dve ljubavi. I kada se dogodio kraj oba puta, to su naše životne priče koje će ostati iza zatvorenih vrata, ali ja njih dvojicu obožavam, mi smo u divnim odnosima."

Danas, godinama nakon razvoda, Duška sa ponosom ističe da su joj bivši supružnici postali najbliži oslonac u životu. Ono što je posebno zanimljivo i nesvakidašnje za domaće prilike jeste činjenica da su njena dva bivša muža u fantastičnim međusobnim odnosima.

"I sa prvim i sa drugim, sa drugim moram biti bliska zbog sina. Smatram ih prijateljima i oni mene, i znam da šta god mi u životu bude trebalo moći ću da okrenem ta dva broja telefona. Čak su i njih dvojica u super odnosima i uvijek su bili i mislim da sam time sve rekla. Nijednom nisam pogrešila kada je odabir partnera, verovatno su oni meni predodređeni da budu prijatelji u životu, ali su postojale eto te neke iskrice zbog kojih je došlo do ljubavi", iskreno je zaključila popularna voditeljka u podkastu "Podkast u pidžamama".