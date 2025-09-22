Srušio se avion, stradala meksička voditeljka: Par minuta prije nesreće objavila fotografiju

Poznata TV voditeljka poginula je u avionskoj nesreći.

Izvor: YouTube/Screenshot/MILENIO

Poznata meksička voditeljka Debora Estrela, poginula je nekoliko minuta nakon što je objavila posljednju fotografiju iz aviona u kojem je izgubila život dok se pripremala za čas letenja.

Avion se srušio na tlo pored industrijskog kompleksa u gradu Garciji.

Mexican TV Host Débora Estrella Dies In a Plane Crash at 43#DeboraEstrella#Mexico#Deathhttps://t.co/4pfxvKEasW — Europeans24 Media LTD. (@europeans_24)September 21, 2025

Snimci na društvenim mrežama koji navodno prikazuju tragediju koja se dogodila u subotu uveče prikazivali su avion koji pada velikom brzinom, dok je iza njega išao helikopter. Na Tiktoku se može naći i snimak aviona nakon pada, i trenutak kada dolaze vatrogasci.

Trenutak prije nesreće, Debora je objavila fotografiju aviona u kojem je stradala.