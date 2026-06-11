Milica Todorović zaustavila nastup, pa ušla u "raspravu" sa publikom: "Što si došao u klub?"

Milica Todorović se vratila na scenu nakon porođaja.

Izvor: TikTok/fferdoo

Pjevačica Milica Todorović poslije duge pauze zbog porođaja, vratila se poslu i na prvoj svirci napravila haos. Ona je u jednom klubu prekinula nastup, pa se obratila momcima koji su bili u publici sa važnim zahtjevom za njih.

"Brate, kaži mi, ja ne mogu da gledam ovo. Kaži mi", rekla je ona kada je nastala neprijatna tišina.

"Pa ti ne voliš pjesmu, pa što si došao u klub?"

Ona se onda kroz smijeh obratila i njegovom društvu:

"A vi ste ga doveli na silu, a on tipa roker, jel? Aaaa, okej, okej."

Milica im je sa scene zatim suflirala da želi da vidi kako se provode.

"Momci, momci! Malo nešto, veselje, veselje!"

Podsjetimo, Milica se našla u centru skandala kada se saznalo da je sina rodila oženjenom muškarcu. Izvjesna Lj. M, se tada oglasila i rekla da joj je suprug mjesec dana pred Miličin porođaj saopštio vijesti o djetetu sa pjevačicom.

Izvor: Telegraf/ MONDO