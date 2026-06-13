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"Djeci su govorili strašne stvari u školi": Ispovijest Nikole Đurička o odlasku iz Srbije

"Djeci su govorili strašne stvari u školi": Ispovijest Nikole Đurička o odlasku iz Srbije

Autor Dragana Božić Izvor mondo.rs
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Nikola je otkrio kroz šta su sve njegova djeca prolazila jer je njihov otac odlučio da život u Srbiji zamijeni životom u Americi.

Nikola Đuričko o odlasku iz Srbije Izvor: Instagram/nikoladjuricko

Glumački put Nikole Đurička traje više od tri decenije, ali posljednjih godina njegov život dobio je potpuno novo poglavlje, ono američko.  

Nikola je prije nekoliko godina donio hrabru odluku da sa porodicom napusti Beograd i preseli se u Sjedinjene Američke Države, gdje danas gradi i međunarodnu karijeru.

Odlazak u Ameriku nije bio bijeg od Srbije, već želja za novim iskustvima, drugačijim izazovima i životom koji će njegovoj porodici pružiti novu perspektivu. Dramski umjetnik nikada nije krio da mu je upravo podrška supruge i djece bila ključna da napravi tako veliki korak. O nasljednicima i njihovom odrastanju kao i o nekim ne tako lijepim trenucima koje je doživio u rodnoj zemlji, dramski umjetnik je nedavno govorio u jednom podkastu:

"Mojoj djeci su govorili svašta u školi. Da im je tata antisrbin i da se nalazim na nekoj listi. Mi smo tako označeni, mrzimo ovo društvo i tako dalje. Taj eho toga je meni i pomogao da otputujem, prvenstveno zbog djece. Išao sam čak i na sud zbog svega toga", iskren je bio Nikola svojevremeno za domaće medije.

(Mondo.rs)

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