logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

U Americi se prodaje lutka s likom Nikole Đurička: Glumac se pohvalio na mrežama, ovako izgleda Jurij iz Stranger things

U Americi se prodaje lutka s likom Nikole Đurička: Glumac se pohvalio na mrežama, ovako izgleda Jurij iz Stranger things

Autor N.D. Izvor mondo.rs
0

Nikola Đuričko pridružio se glumačkoj ekipi serije "Stranger Things" u četvrtoj sezoni 2022. godine.

Nikola Đuričko dobio lutku sa likom iz Stranger Things Izvor: YouTube/Chamiru/screenshot

Nikola Đuričko je 2022. godine dobio ulogu u četvrtoj sezoni jedne od najpoznatijih Netflix serija "Stranger Things".

Sada je njegov lik dobio i lutkicu koja će se prodavati. Nikola Đuričko potpisao je prvu kutiju lutkice sa likom Jurija, ruskog švercera, a onda se javno pohvalio ovim uspjehom.

Pogledajte:

Inače, njegov krik u jednoj od scena ove mega popularne serije "Stranger things" okarakterisan je kao najbolje odigrana scena u seriji.

Pogledajte jednu od scena s Đuričkom:

Nikola Đuričko u Stanger Things
Izvor: YouTube

- Sat koji otkucava je bio najgori zvuk nove sezone sve dok nismo čuli Jurija kako se smije - pisali su ljubitelji ovog ostvarenja na društvenoj mreži X.

 (Blic, MONDO)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Nikola Đuričko serija lutka

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Dnevni horoskop

KUHINJA