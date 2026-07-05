Bila je najpoznatija zvijezda filmova za odrasle, a ovako danas izgleda bez filtera i fotošopa

Nekadašnja kraljica filmova za odrasle Džena Džejmison iznenadila je pratioce na instagramu fotografijom bez filtera, koja simbolizuje njen novi životni početak.

Izvor: Instagram/jennacantlose

Džena Džejmison, nekadašnja „kraljica filmova za odrasle“, iznenadila je svoje pratioce objavom sirove i neuređene fotografije na instagramu.

Na fotografiji, snimljenoj izbliza iz visokog ugla, Džejmison leži u krevetu, gledajući direktno u kameru sa neutralnim izrazom lica. Njena plava kosa svezana je u visoku, neurednu punđu velikom gumicom leopard uzorka. Na sebi ima tanku majicu sa cvjetnim uzorkom, a na licu i dekolteu jasno su vidljive pjegice, dok do izražaja dolaze i njene brojne tetovaže na ramenima.

U opisu je kratko i jasno poručila: „Bez filtera, kao protivteža mojoj apsolutnoj ljubavi prema uređivanju fotografija“.

Ova objava nije samo još jedan selfi u nizu, već se čini kao snažna poruka koja se poklapa sa njenim nedavnim životnim preokretom. Džejmison, koja je izgradila carstvo kao jedna od najpoznatijih zvijezda industrije za odrasle i kasnije kao uspješna poslovna žena, posljednjih se godina suočava sa velikim izazovima.

Njena javna borba sa misterioznom bolešću koja ju je 2022. godine privremeno ostavila nepokretnom te turbulentan privatni život koji je kulminirao razvodom od supruge Džesi Loles u februaru 2025., podstakli su je na duboku introspekciju. Nakon razlaza, Džejmison je javno objavila svoj povratak hrišćanskoj vjeri, govoreći o putu „rasta i iskupljenja“. Stoga njena odluka da pokaže svoje pravo lice, bez digitalnih poboljšanja, djeluje kao simboličan korak na tom putu prema prihvatanju sebe i novom početku.

Fotografije fatalne Džene Džejmison pogledajte u galeriji:

Ovim potezom pridružila se i sve većem broju poznatih osoba koje na društvenim mrežama promovišu prirodan izgled, suprotstavljajući se nerealnim standardima ljepote. Reakcija njenih pratilaca bila je gotovo jednoglasno pozitivna i puna podrške. Komentari ispod objave ispunjeni su riječima divljenja za njenu prirodnu ljepotu i hrabrost da se pokaže u tako ranjivom i iskrenom izdanju.

Obožavatelji su pohvalili njen izgled, ali i poruku koju šalje. Poruke poput „Tvoja najbolja fotografija do sada“, „Apsolutno prekrasna“ i „Božje stvorenje u tvojoj čistoj, prirodnoj slavi“ samo su neke od stotina reakcija.

Jedan je pratilac istakao: „Prema mom mišljenju, niko nije niti će ikada biti tako sladak, lijep, seksi i dobar kao ti“, dok je drugi napisao: „Tako predivna kraljica generacije H. Činiš nas ponosnima“. Ovakva podrška pokazuje da publika cijeni iskrenost i žudi za stvarnijim prikazima života na društvenim mrežama.

(Kurir.rs/Večernji)