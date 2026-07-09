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Gosti dobijali skupe torbe, satove i kola: Tejlor Svift napravila najskuplje vjenčanje ikada?

Gosti dobijali skupe torbe, satove i kola: Tejlor Svift napravila najskuplje vjenčanje ikada?

Autor Dragana Božić Izvor mondo.rs
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Pored luksuznih dizajnerskih tašni renomiranih modnih kuća, najveću pažnju privukla je navodna glavna nagrada.

Gosti na vjenčanju Tejlor Svift dobijali skupe poklone Izvor: Image Press Agency, Image Press Agency / Alamy / Profimedia

Tejlor Svift i Trevis Kelsi organizovali su vjenčanje koje bi bez dileme moglo da ponese titulu jednog od najspektakularnijih događaja godine.

Iako slavni par nije javno komentarisao navode, priče o glamuroznoj ceremoniji u Njujorku ne prestaju da intrigiraju javnost. Kako tvrde izvori na koje se pozivaju strani mediji, sve je bilo organizovano u strogoj tajnosti, pa je čak i većina zvanica do posljednjeg trenutka znala vrlo malo o samom događaju.

Navodno je oko hiljadu gostiju prisustvovalo raskošnoj proslavi koja je spojila holivudski glamur, eleganciju i pažljivo osmišljene detalje po kojima je Tejlor Svift poznata. Svaki segment večeri, od dekoracije do zabavnog programa, bio je planiran tako da gostima pruži iskustvo koje će dugo pamtiti.

Prema tim navodima, mladenci su željeli da svadba ne bude samo formalna ceremonija već i nezaboravno iskustvo za sve prisutne. Umjesto klasičnog svadbenog prijema sa uobičajenim protokolom, navodno su organizovali interaktivnu zabavu u kojoj su gosti učestvovali u različitim igrama i izazovima. Svaka osvojena igra donosila je dodatne listiće za veliku tombolu, čime je tokom cijele večeri vladalo uzbuđenje i iščekivanje glavnog izvlačenja.

Posebnu pažnju izazvale su tvrdnje da je svaki gost na poklon dobio luksuzni Cartier sat kao uspomenu na ovaj poseban dan. Takav gest, ukoliko se pokaže tačnim, bio bi jedan od najskupljih i najneobičnijih svadbenih poklona koje su slavne ličnosti ikada pripremile svojim zvanicama.

Ni nagradna igra, prema istim izvorima, nije bila ništa manje impresivna. Pored luksuznih dizajnerskih tašni renomiranih modnih kuća, najveću pažnju privukla je navodna glavna nagrada – potpuno restaurirani Chevrolet Chevelle iz 1970. godine. Riječ je o kultnom američkom oldtajmeru koji među kolekcionarima ima gotovo kultni status.

(Hello/ Mondo)

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Tejlor Svift vjenčanje pokloni

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