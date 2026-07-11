Tejlor Svift prvi put u javnosti nakon gala vjenčanja od 30 miliona: Pjevačica ponosno pokazala skupocjenu burmu

Tejlor Svift i Trevis Kelsi prvi put u javnosti kao muž i žena.

Izvor: SARAH YENESEL/EPA

Samo nedjelju dana nakon tajnog vjenčanja, pop zvijezda Tejlor Svift i NFL zvezda Trevis Kelsi prvi put su se pojavili u javnosti kao muž i žena. Par je uslikan na svadbi Trevisovog bivšeg saigrača Džudžua Smit-Šustera u Kaliforniji, gde je Tejlor oduševljeno pokazivala svoju novu burmu gostima.

Pjevačica je blistala u roze cvetnoj haljini, dok je Trevis nosio sivo odijelo. Sve vrijeme su se držali za ruke, ćaskali sa gostima i plesali.

| Taylor and Travis looking gorgeous attending a wedding today!pic.twitter.com/d4oR7Gf4Gj — Taylor Swift Updates (@swifferupdates)July 11, 2026

Podsjetimo, Tejlor i Trevis su sudbonosno "da" izgovorili 3. jula u čuvenom "Medison Skver Gardenu" u Njujorku. Izvori prenose da je njihovo vjenčanje koštalo neverovatnih 30 miliona dolara, od čega je čak 5 miliona potrošeno samo na cvijeće i dekoraciju.

Na ceremoniji su razmjenili emotivne zavete koji su trajali po 20 minuta, a svedoci kažu da je sportista plakao više od mlade.

Tejlor je u svom govoru istakla kako je Trevis u srednjoj školi, iako velika sportska zvijezda, uvek sjedio sa djecom koju su maltretirali, i da je oduvijek željela nekog takvog pored sebe.

Na svadbenoj žurki par je organizovao i luksuznu tombolu za goste. Igrale su se arkadne igre, a nagrade su bile brendirane torbe i oprema za golf. Supruga jednog od NFL igrača pohvalila se na mrežama da je na tomboli osvojila Šanel torbu vrijednu 7.000 dolara. Tejlor je na svom venčanju nosila unikatnu "Kristijan Dior" vjenčanicu koju je dizajnirao Džonatan Anderson.