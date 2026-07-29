Američki muzičar Robin Tik ovih dana uživa u ljetnjem odmoru na Azurnoj obali sa suprugom Ejpril Lav Džiri i njihovo troje djece.

Izvor: Instagram printscreen

Porodični odmor Robina Tika i Ejpril Lav Džiri u luksuznom Sen Tropeu privukao je pažnju javnosti, a najviše pogleda bilo je uprto upravo u 31-godišnju supruga autora velikog hita "Blured lajns".

Oboje su se oglasili na Instagram profilima, gde su pokazali kako vreme provode na Azurnoj obali.

Vidi opis Od globalnog skandala do porodičnog čovjeka: Gdje je danas i šta radi autor najkontroverznijeg hita? Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Instagram printscreen Br. slika: 8 1 / 8 Izvor: Instagram printscreen Br. slika: 8 2 / 8 Izvor: Instagram printscreen Br. slika: 8 3 / 8 AD Izvor: Instagram printscreen Br. slika: 8 4 / 8 Izvor: Instagram printscreen Br. slika: 8 5 / 8 Izvor: Instagram printscreen Br. slika: 8 6 / 8 AD Izvor: Instagram printscreen Br. slika: 8 7 / 8 Izvor: Instagram printscreen Br. slika: 8 8 / 8

Tik i Džiri već godinama privlače pažnju javnosti svojim skladnim odnosom. Imaju troje djece - ćerke Miju i Lolu i sina Lukea. Ljetovanje u Sen Tropeu za njih predstavlja priliku da se odmore od poslovnih obaveza, budući da je Ejpril i dalje aktivna kao model.

Vjenčali se u luksuznom meksičkom rizortu

Ejpril Lav Džiri i Robin Tik svoju ljubavnu priču započeli su 2014. godine, nakon što su se upoznali na jednoj zabavi. Ejpril je tada imala samo 19 godina, dok je muzičar od nje stariji 18 godina.

Njihova veza vremenom je postajala sve ozbiljnija, a nakon što su dobili troje dece i proveli šest godina u vjeridbi, prošle godine odlučili su da naprave još jedan veliki korak. Par se vjenčao u luksuznom rizortu u meksičkom Kabo San Lukasu, okružen porodicom i prijateljima.

Danas zajedno odgajaju svoju djecu i često na društvenim mrežama objavljuju trenutke iz porodičnog života, pokazujući da je njihova ljubavna priča uspješno odoljela brojnim izazovima.

Ovo je drugi brak Robina Tika. Pre veze sa Ejpril Lav Džiri, pjevač je deset godina bio u braku sa glumicom Polom Paton, sa kojom ima 16-godišnjeg sina Džulijana.

Neprimjereno dodirivao slavnu manekenku

Robin Tik jedno je od prepoznatljivijih imena američke pop i R&B scene, a svjetsku slavu stekao je prije svega zahvaljujući hitu "Blured lajns" iz 2013. godine. Pjesma, koju je snimio sa T.I.-jem i Farelom Vilijamsom, postala je jedan od najvećih muzičkih hitova decenije i mjesecima je dominirala svjetskim muzičkim listama.

"Blured lajns" donela mu je ogroman međunarodni uspejh, ali i brojne kontroverze zbog spota i tematike pjesme.

Slavna manekenka i glumica Emili Ratajkovski u svojoj knjizi "Maj bodi" iz 2021. godine javno je optužila Robina Tika da ju je tokom snimanja spota, kako je navela, neprimjereno dodirivao. Prema njenim riječima, Tik joj je iznenada s leđa obuhvatio grudi rukama. Rediteljka spota Dajana Martel potvrdila je njenu priču, navodeći da je Tik bio vidno pod dejstvom alkohola i da joj se nakon incidenta grubo izvinio.

Pogledajte kako izgleda Emili:

Tekst pjesme, a posebno stih "I know you want it" ("Znam da to želiš") naišao je na žestoke kritike udruženja za prava žena i javnosti. Pjesmu su kritikovali zbog poruke za koju su smatrali da zamagljuje granice između pristanka i nepristanka na seksualni odnos. Zbog toga je bila zabranjena na više od 20 univerziteta u Velikoj Britaniji.

Spot je snimljen u dve verzije pod rediteljskom palicom Dajane Martel – cenzurisanoj i necenzurisanoj. U necenzurisanoj verziji manekenke Emili Ratajkovski, El Evans i Džesi M'Beng pojavljuju se u toplesu, dok su Tik, Farel i T.I. bili potpuno obučeni.

Necenzurisana verzija spota kasnije je uklonjena sa platforme Jutjub zbog kršenja pravila o golotinji.

Čini se da se Robin od 2013. godine ipak promijenio. I dalje je aktivan u muzičkoj industriji, ali tabloidi više ne bilježe njegove ekscese kao ranije.

Iako trenutno uživa u porodičnom odmoru na Azurnoj obali, pjevač nije zapostavio ni poslovne obaveze. Tokom boravka u Sen Tropeu nastupio je na jahti zajedno sa muzičarem Šagijem, gde su predstavili novu pjesmu "Looking Lovely".

Pored muzičkih projekata, Robin Tik se priprema i za novu sezonu zabavnog muzičkog šou-programa "Celebrity Name That Tune", u kojem će preuzeti ulogu vođe benda.