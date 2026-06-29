Dado Polumenta dobio sina: Fotografijom iz porodilišta zapalili mreže

Pjevač Dado Polumenta i njegova supruga Ivona dočekali su sina Isaka.

Izvor: Instagram printscreen

Pjevač Dado Polumenta dobio je treće dijete! Njegova supruga Ivona porodila se i na svijet donijela zdravog dječaka, a prva fotografija iz porodilišta već je zapalila društvene mreže.

Na dirljivoj fotki ponosni roditelji blistaju od sreće sa bebom u naručju, a društvo im prave i njihove kćerkice koje su došle da dočekaju brata. Čestitke kolegama i vijernim pratiocima ne prestaju da pristižu sa svih strana.

Ivona je uz fotografiju napisala emotivnu poruku:

"Isak Polumenta 28.06.2026. 23:40h. Hvala ti Bože. Hvala najboljima na svijetu."

Inače, ime Isak jedno je od najstarijih imena i vodi porijeklo iz hebrejskog jezika. Nastalo je od imena Jicak (Yitzhak), koje znači "on će se smijati" ili "neka se raduje". Ime ima posebno mjesto u tri velike monoteističke religije. U judaizmu Isak je sin Avrama i Sare, u hrišćanstvu jedan je od najvažnijih starozavjetnih praotaca, dok se i u islamu poštuje kao prorok pod imenom Ishak (Ishaq), sin Ibrahima i otac proroka Jakuba (Jakuba/Jakova).

(Mondo.rs)