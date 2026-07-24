Džon Bon Džoviju pozlilo tokom koncerta: Hitno prekinuo nastup, poznato u kakvom je stanju pjevač

Grupa Bon Džovi prekinula je koncert u Njujorku zbog Džonove infekcije sinusa, ali pjevač obećava povratak i novi termin.

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Grupa Bon Džovi iznenada je u četvrtak uveče prekinula rasprodati koncert u njujorškom Medison Skver Gardenu nakon 90 minuta nastupa, jer se frontmen Džon Bon Džovi bori sa infekcijom sinusa.

Roker je uverio publiku da je dobro i da će se potruditi da pronađe novi termin za koncert.

"Sačuvajte svoje ulaznice, smisliću nešto. Moram malo da usporim večeras. Osjećam se odlično i vidimo se uskoro", poručio je Džon sa scene prije nego što je otišao.

Prije samog prekida, na sceni mu se pridružio pjevač grupe Trejn, Pet Monahan, sa kojim je izveo hit "Livin' on a Prayer", što je bila i posljednja pjesma te večeri. Pjevačev PR tim potvrdio je da je razlog ranijeg završetka šoua isključivo upala sinusa.

Povratak na scenu nakon operacije

Nastup je održan u okviru turneje "Forever Tour", koja je započela serijom od devet koncerata u Medison Skver Gardenu, nakon čega bend nastavlja nastupe u Velikoj Britaniji i Irskoj.

Ovo je prva turneja grupe otkako je Džon 2022. godine operisao oštećene glasne žice, o čemu je snimljena i dokumentarna serija „Thank You, Goodnight“ na platformi Hulu. Iako je ranije brinuo da li će izdržati napor uzastopnih nastupa, slavni pjevač je pred start turneje izjavio da se potpuno oporavio.

Pored Džona, aktuelni sastav benda čine i originalni članovi Tiko Tores i Dejvid Brajan, kao i Hju Mekdonald, Džon Šenks, Fil Eks i Everet Bredli.