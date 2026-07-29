Severina ponovo usijala mreže: "Tanga-haljina" izazvala potpunu pometnju uoči nove pjesme

Severina Vučković u Guči "tanga haljini" podijelila javnost

Izvor: ATA/Antonio Ahel

Hrvatska pjevačica Severina napravila je pometnju na mrežama iste sekunde nakon štoje najavila novu pjesmu pod nazivom "Nisam kriva ja".

Severina će pjesmu objaviti za dva dana, ali u fokusu su već slike iz spota, koje su podijelile pratioce.

Razlog za to je haljina koju pjevačica nosi u ovom spotu, modnog brenda "Gucci", koja osim otvornih leđa, ima i prorez na zadnjici.

Malo je reći da je "tanga-haljina" neke oduševila, a druge šokirala.



Iako ima mnogo njih koji pohvalili Severininu smjelost i originalnost, ima i brojnih komentara koji smatraju da je pjevačica pretjerala.

Jedna korisnica je rekla da je ova slika podsjetila na pjesmu Tome Zdravkovića "Dotak'o sam dno života", na šta je Severina odgovorila: "I mene je podsjetilo na stih ti prokleti ženski stvore".

Izvor: Severina - Instagram