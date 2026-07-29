Severina ponovo usijala mreže: "Tanga-haljina" izazvala potpunu pometnju uoči nove pjesme

Severina Vučković u Guči "tanga haljini" podijelila javnost
Hrvatska pjevačica Severina napravila je pometnju na mrežama iste sekunde nakon štoje najavila novu pjesmu pod nazivom "Nisam kriva ja".
Severina će pjesmu objaviti za dva dana, ali u fokusu su već slike iz spota, koje su podijelile pratioce.
Razlog za to je haljina koju pjevačica nosi u ovom spotu, modnog brenda "Gucci", koja osim otvornih leđa, ima i prorez na zadnjici.
Malo je reći da je "tanga-haljina" neke oduševila, a druge šokirala.
Iako ima mnogo njih koji pohvalili Severininu smjelost i originalnost, ima i brojnih komentara koji smatraju da je pjevačica pretjerala.
Jedna korisnica je rekla da je ova slika podsjetila na pjesmu Tome Zdravkovića "Dotak'o sam dno života", na šta je Severina odgovorila: "I mene je podsjetilo na stih ti prokleti ženski stvore".Izvor: Severina - Instagram