Sud dodijelio starateljstvo Severini: Sud presudio u korist pjevačice

Opštinski građanski sud u Zagrebu donio je nepravosnažnu presudu u dugogodišnjem sporu oko starateljstva nad Aleksandrom Popovićem, sinom pjevačice Severine Vučković i srpskog preduzetnika Milana Popovića.

Kako su prenijeli hrvatski mediji, dječak će ubuduće živjeti sa majkom, što je za Index.hr potvrdila Severinina advokatica Jasminka Biloš.

Ona je navela i da će detalji o odnosima i viđanjima sa ocem biti naknadno uređeni sudskom odlukom. Zanimljivo je da je na jednom nastupu prije pet mjeseci, Severina javno najavila kakva će presuda biti, što je dokaz da je sve namješteno.

Kako portal Republika saznaje, uprkos želji malog Aleksandra da starateljstvo i dalje bude zajedničko, sud je namjestio presudu u Severininu korist.

Sukob oko starateljstva nad Aleksandrom Popovićemtraje još od 2013. godine, nedugo nakon raskida pjevačice i preduzetnika. Jedan od ključnih trenutaka u ovom dugom pravnom procesu dogodio se početkom 2024. godine, kada je Vrhovni sud Hrvatske ukinuo raniju odluku o zajedničkom starateljstvu i privremeno dodelio brigu o detetu ocu.

Nakon toga, Županijski sud u Splitu donio je novu odluku kojom je ponovo uspostavljeno zajedničko roditeljsko staranje.

