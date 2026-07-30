Otac Ejmi Vajnhaus izgubio spor: Mora da plati skoro milion funti njenim prijateljicama

Mič Vajnhaus mora da plati skoro 1,3 miliona dolara prijateljicama pokojne Ejmi Vajnhaus nakon izgubljenog spora zbog prodaje njenih stvari.

Izvor: Dominic Lipinski / PA Images / Profimedia

Otac pokojne pjevačice Ejmi Vajnhaus, Mič Vajnhaus, moraće da plati skoro milion funti, odnosno oko 1,3 miliona dolara, dvema bliskim prijateljicama svoje kćerke nakon što je izgubio sudski spor u vezi sa prodajom njenih ličnih stvari.

Mič je tvrdio da su nekadašnja stilistkinja njegove kćerke Naomi Pari i njena prijateljica Katriona Gurlej bez njegovog znanja i odobrenja prodavale Ejmine lične predmete na aukcijama održanim u Sjedinjenim Američkim Državama 2021. i 2023. godine.

Viši sud u Londonu njegove tvrdnje odbacio je još u aprilu, dok je najnovijom odlukom određeno koliko novca mora da isplati dvema ženama.

Ein britisches Gericht entschied, dass Mitch Winehouse zwei Freundinnen seiner Tochter zu Unrecht verklagt hatte. Die Frauen hatten Gegenstände der Sängerin verkauft.https://t.co/jV9Vw7hznGpic.twitter.com/uOayDiQOOW — Blick (@Blickch)July 30, 2026

Tvrdio da je aukcija skrivana od njega

Mič Vajnhaus je u tužbi naveo da je aukcija, koju je 2021. godine organizovala aukcijska kuća "Julien’s Auctions" iz Los Anđelesa, namjerno skrivana od njega.

Na aukcijama je prodato više od 150 komada odjeće, nakita, torbi i drugih predmeta povezanih sa slavnom pjevačicom. Naomi Pari i Katriona Gurlej tvrdile su da su predmeti pripadali njima ili da im ih je Ejmi poklonila dok je bila živa.

Sudija Sara Klark zaključila je da žene nisu namjerno skrivale prodaju predmeta, kao i da je Mič sve vrijeme znao da se aukcija priprema. Prema sudskim dokumentima, on je komunicirao sa direktorom aukcijske kuće i bio upoznat sa spiskom stvari koje će biti ponuđene kupcima.

Sudija oštro kritikovala Miča Vajnhausa

U presudi donijetoj u sredu, 29. jula, sudija je navela da je otac slavne pjevačice pokrenuo slučaj koji je od samog početka imao veoma slabe osnove, ali da ga je uprkos tome vodio agresivno i istrajno.

– Tužilac je odlučio da pokrene slučaj koji je od samog početka bio veoma slab, vodio ga je agresivno i istrajno do samog kraja i iznio ozbiljne i neutemeljene optužbe protiv tuženih, čime je znatno narušio njihov ugled, izglede za karijeru, finansijsku sigurnost i zdravstveno stanje – navela je sudija.

Amy Winehouse’s Father Mitch Ordered to Pay Nearly $2.7M to Late Daughter’s Friends After Accusing Them of Auctioning Off Her Itemshttps://t.co/AIz2Pb7sIu — People (@people)July 30, 2026

Ona je zaključila i da je Mič namjerno pretvorio spor u obiman i skup sudski postupak kako bi izvršio poslovni pritisak na dvije žene i primorao ih da prihvate nagodbu pod njegovim uslovima.

Mora da plati skoro milion funti

Miču Vajnhausu naloženo je da u roku od dvije nedjelje uplati 569.330 funti Naomi Pari i 394.521 funtu Katrioni Gurlej.

Ukupan iznos privremenih uplata iznosi 963.851 funtu, odnosno približno 1,3 miliona dolara. Pored toga, moraće da pokrije i njihove sudske troškove, koji će biti obračunati po osnovu koji se primjenjuje kada sud procijeni da je jedna strana postupala naročito nerazumno.

(kurir.rs/MONDO)