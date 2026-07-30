logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Otac Ejmi Vajnhaus izgubio spor: Mora da plati skoro milion funti njenim prijateljicama

Otac Ejmi Vajnhaus izgubio spor: Mora da plati skoro milion funti njenim prijateljicama

Autor Dragana Božić Izvor mondo.rs
0

Mič Vajnhaus mora da plati skoro 1,3 miliona dolara prijateljicama pokojne Ejmi Vajnhaus nakon izgubljenog spora zbog prodaje njenih stvari.

Otac Ejmi Vajnhaus mora da plati skoro 1.300.000 njenim drugaricama Izvor: Dominic Lipinski / PA Images / Profimedia

Otac pokojne pjevačice Ejmi Vajnhaus, Mič Vajnhaus, moraće da plati skoro milion funti, odnosno oko 1,3 miliona dolara, dvema bliskim prijateljicama svoje kćerke nakon što je izgubio sudski spor u vezi sa prodajom njenih ličnih stvari.

Mič je tvrdio da su nekadašnja stilistkinja njegove kćerke Naomi Pari i njena prijateljica Katriona Gurlej bez njegovog znanja i odobrenja prodavale Ejmine lične predmete na aukcijama održanim u Sjedinjenim Američkim Državama 2021. i 2023. godine.

Viši sud u Londonu njegove tvrdnje odbacio je još u aprilu, dok je najnovijom odlukom određeno koliko novca mora da isplati dvema ženama.

Tvrdio da je aukcija skrivana od njega

Mič Vajnhaus je u tužbi naveo da je aukcija, koju je 2021. godine organizovala aukcijska kuća "Julien’s Auctions" iz Los Anđelesa, namjerno skrivana od njega.

Na aukcijama je prodato više od 150 komada odjeće, nakita, torbi i drugih predmeta povezanih sa slavnom pjevačicom. Naomi Pari i Katriona Gurlej tvrdile su da su predmeti pripadali njima ili da im ih je Ejmi poklonila dok je bila živa.

Sudija Sara Klark zaključila je da žene nisu namjerno skrivale prodaju predmeta, kao i da je Mič sve vrijeme znao da se aukcija priprema. Prema sudskim dokumentima, on je komunicirao sa direktorom aukcijske kuće i bio upoznat sa spiskom stvari koje će biti ponuđene kupcima.

Sudija oštro kritikovala Miča Vajnhausa

U presudi donijetoj u sredu, 29. jula, sudija je navela da je otac slavne pjevačice pokrenuo slučaj koji je od samog početka imao veoma slabe osnove, ali da ga je uprkos tome vodio agresivno i istrajno.

– Tužilac je odlučio da pokrene slučaj koji je od samog početka bio veoma slab, vodio ga je agresivno i istrajno do samog kraja i iznio ozbiljne i neutemeljene optužbe protiv tuženih, čime je znatno narušio njihov ugled, izglede za karijeru, finansijsku sigurnost i zdravstveno stanje – navela je sudija.

Ona je zaključila i da je Mič namjerno pretvorio spor u obiman i skup sudski postupak kako bi izvršio poslovni pritisak na dvije žene i primorao ih da prihvate nagodbu pod njegovim uslovima.

Mora da plati skoro milion funti

Miču Vajnhausu naloženo je da u roku od dvije nedjelje uplati 569.330 funti Naomi Pari i 394.521 funtu Katrioni Gurlej.

Ukupan iznos privremenih uplata iznosi 963.851 funtu, odnosno približno 1,3 miliona dolara. Pored toga, moraće da pokrije i njihove sudske troškove, koji će biti obračunati po osnovu koji se primjenjuje kada sud procijeni da je jedna strana postupala naročito nerazumno.

(kurir.rs/MONDO)

Možda će vas zanimati

Tagovi

ejmi vajnhaus

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Dnevni horoskop

KUHINJA