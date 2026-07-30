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Umro Manolo Solo (62)

Umro Manolo Solo (62)

Autor N.D. Izvor mondo.rs
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Španski glumac i oskarovac Manolo Solo preminuo je u 62. godini, ostavivši iza sebe bogatu filmsku, pozorišnu i muzičku karijeru.

Preminuo glumac Manolo Solo Izvor: Mondadori Portfolio / Sipa USA / Profimedia

Španski glumac Manolo Solo preminuo je u 62. godini, potvrdila je Španska filmska akademija.

Umjetnik čije je pravo ime bilo Manuel Fernandez Serano ostvario je zapaženu karijeru, a prestižnu nagradu Goja za najbolju sporednu ulogu osvojio je za rolu u ostvarenju "Bes strpljivog čoveka".

Kako prenosi RTVE, tokom rada bio je još četiri puta nominovan za ovo priznanje, i to za uloge u filmovima "B", "Dobri gazda", "Zatvori oči" i "Portugalska seoska kuća". Rođen 1964. godine u Alhesirasu, prvobitno je studirao pedagogiju, ali se ubrzo u potpunosti posvetio glumačkom pozivu.

Pogledajte kako je izgledao Manolo Solo:

Umjetnički pseudonim usvojio je još u mladosti dok se bavio muzikom, nadahnut sećanjem na oca koji je imao presudan uticaj na razvijanje njegove ljubavi prema kinematografiji.

Uspjesi u muzici i na filmskom platnu

Pored glume, Solo je bio i posvećen muzičar. Svirao je bas i gitaru, objavio nekoliko izdanja i sarađivao sa brojnim španskim sastavima, da bi kasnije pokrenuo i sopstveni projekat pod nazivom "Manolo Solo & Olso starring", usmjeren na stvaranje filmske muzike.

Tokom bogate karijere koja je trajala duže od tri decenije, odigrao je više od 50 uloga na velikom platnu i sarađivao sa priznatim rediteljima, među kojima su Giljermo del Toro, Alehandro Gonzales Injaritu, Fernando Leon de Aranoa, Alberto Rodriges i Izabel Koašet.

Osim rada na filmu, ostavio je značajan trag u televizijskim serijama i pozorišnim predstavama, a aktivno se bavio i sinhronizacijom, pozajmljujući glas mnogobrojnim junacima u igranim i animiranim ostvarenjima.

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glumac in memoriam

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