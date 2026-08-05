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Poznati holivudski bloger hospitalizovan nakon uznemirujućeg "lajva": Sjekao se nožem uživo na TikToku

Poznati holivudski bloger hospitalizovan nakon uznemirujućeg "lajva": Sjekao se nožem uživo na TikToku

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez
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Poznati bloger Perez Hilton hospitalizovan je nakon uznemirujućeg prenosa uživo na društvenim mrežama. Policija je reagovala po prijavama gledalaca, a njegova porodica zamolila je za privatnost.

perez hilton Izvor: PLANET PHOTOS / Planet / Profimedia

Američki bloger i medijska ličnost Perez Hilton hospitalizovan je nakon uznemirujućeg prenosa uživo na društvenim mrežama, koji je izazvao brojne prijave gledalaca i intervenciju policije u njegovom domu u Majamiju. Njegovi predstavnici potvrdili su da se nalazi na liječenju i zamolili javnost da poštuje privatnost njegove porodice.

Prema saopštenju policije okruga Majami-Dejd, nadležne službe reagovale su nakon više poziva građana koji su prijavili zabrinjavajući sadržaj tokom prenosa uživo. Nakon intervencije, Hilton je bezbjedno prevezen u bolnicu, gdje mu je ukazana medicinska pomoć.

Platforma TikTok je, nakon incidenta, trajno uklonila njegov nalog zbog kršenja pravila koja se odnose na sadržaj povezan sa samopovređivanjem. Kompanija je saopštila da je njen sistem detektovao sporni prenos i da su o tome obaviještene nadležne službe.

Prema izvještajima medija koji su pregledali sporni prenos, video je trajao oko 15 minuta i prikazivao je Pereza Hiltona samog u njegovom domu u Majamiju. Tokom prenosa djelovao je vidno uznemireno i emotivno, a zatim je, prema navodima medija, izgledalo kao da se samopovređuje. Na snimku se mogla vidjeti krv na njegovom tijelu, zbog čega su brojni gledaoci pozvali hitne službe.

Izvor: JOE RAEDLE / Getty images / Profimedia

Ovo nije prvi zdravstveni problem s kojim se Hilton suočio ove godine. Ranije je bio hospitalizovan zbog ozbiljnih zdravstvenih komplikacija, a njegovi bliski saradnici naveli su da je posljednjih mjeseci prolazio kroz težak period.

Ko je Perez Hilton?

Perez Hilton, čije je pravo ime Mario Armando Lavandeira Mlađi, jedan je od najpoznatijih američkih blogera i pionira portala posvećenih tračevima iz svijeta slavnih. Njegov sajt PerezHilton.com, pokrenut početkom dvijehiljaditih, godinama je bio među najčitanijim izvorima vijesti iz Holivuda.

Karijeru je izgradio objavljivanjem ekskluzivnih informacija, paparaco fotografija i provokativnih komentara o poznatim ličnostima, zbog čega je stekao ogromnu popularnost, ali i veliki broj kritičara.

Karijeru obilježile brojne kontroverze

Hilton je tokom godina bio u središtu brojnih kontroverzi. Kritike je izazvao zbog objavljivanja privatnih informacija o slavnim ličnostima, javnog otkrivanja seksualne orijentacije pojedinih poznatih osoba bez njihove saglasnosti, kao i zbog uvredljivih komentara upućenih brojnim zvijezdama.

Nakon talasa kritika, 2010. godine javno se izvinio zbog načina na koji je godinama vodio svoj portal i najavio promjenu uređivačke politike, navodeći da više ne želi da gradi karijeru na vrijeđanju i ismijavanju drugih.

Posljednjih godina bio je manje prisutan u tradicionalnim medijima, ali je ostao aktivan na društvenim mrežama, kroz podkast i vlastite digitalne platforme.

Tagovi

blogeri samopovređivanje hospitalizovani

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