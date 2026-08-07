Slavni glumac (68) predložio supruzi (42) da dobiju osmo dijete: Njena reakcija je hit na mrežama

Alek Boldvin i njegova supruga Hilarija dobili su sedmoro djece za devet godina, zbog čega važe za jednu od najbrojnijih holivudskih porodica.
Sudeći po snimku objavljenom na Instagramu, čuveni holivudski glumac Alek Boldvin priželjkuje da sa suprugom Hilarijom dobije još jedno dijete - osmo po redu!
Dok se u pozadini čuje pjesma Olivije Njutn-Džon "Hopelessly Devoted to You", Hilarijin izraz lica u trenutku se mijenja – od nežnog do potpuno zaprepašćenog! Zatim odguruje kameru i izlazi iz kadra.
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Uz snimak je u šaljivom tonu napisala: "Kada se 'sve bih uradila za tebe' sudari sa stvarnošću i njenim uslovima..."
Snimak je mnoge nasmijao, ali pojedini smatraju da Alek Boldvin nije bio potpuno neozbiljan. Glumac je od 2012. godine u braku sa instruktorkom joge Hilarijom Boldvin, koju je upoznao godinu dana ranije u jednom restoranu u Njujorku.
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Njihovo prvo zajedničko dijete, kćerka Karmen, rođena je u avgustu 2013. godine, dok je najmlađa ćerka Ilarija stigla na svijet u septembru 2022.
U međuvremenu su za samo pet godina dobili još dvoje djece. Hilarija je u septembru 2020. rodila sina Eduarda, a već u februaru 2021. porodici se pridružila kćerka Marija Lusija, koju je na svet donela surogat majka, piše Blic Žena.
Slavni par uživa u odrastanju svojih sedmoro dece: ćerki Karmen, Marije Lusije i Ilarije Kataline, kao i sinova Rafaela, Leonarda, Romea i Eduarda. Alek Boldvin iz braka sa glumicom Kim Bejsinger ima ćerku Ajrelend Boldvin, koja čeka drugo dijete.
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