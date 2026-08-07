Slavni glumac (68) predložio supruzi (42) da dobiju osmo dijete: Njena reakcija je hit na mrežama

Alek Boldvin i njegova supruga Hilarija dobili su sedmoro djece za devet godina, zbog čega važe za jednu od najbrojnijih holivudskih porodica.

Izvor: Instagram printscreen / alecbaldwininsta

Sudeći po snimku objavljenom na Instagramu, čuveni holivudski glumac Alek Boldvin priželjkuje da sa suprugom Hilarijom dobije još jedno dijete - osmo po redu!

Dok se u pozadini čuje pjesma Olivije Njutn-Džon "Hopelessly Devoted to You", Hilarijin izraz lica u trenutku se mijenja – od nežnog do potpuno zaprepašćenog! Zatim odguruje kameru i izlazi iz kadra.

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Uz snimak je u šaljivom tonu napisala: "Kada se 'sve bih uradila za tebe' sudari sa stvarnošću i njenim uslovima..."

Snimak je mnoge nasmijao, ali pojedini smatraju da Alek Boldvin nije bio potpuno neozbiljan. Glumac je od 2012. godine u braku sa instruktorkom joge Hilarijom Boldvin, koju je upoznao godinu dana ranije u jednom restoranu u Njujorku.

Njihovo prvo zajedničko dijete, kćerka Karmen, rođena je u avgustu 2013. godine, dok je najmlađa ćerka Ilarija stigla na svijet u septembru 2022.

U međuvremenu su za samo pet godina dobili još dvoje djece. Hilarija je u septembru 2020. rodila sina Eduarda, a već u februaru 2021. porodici se pridružila kćerka Marija Lusija, koju je na svet donela surogat majka, piše Blic Žena.

Slavni par uživa u odrastanju svojih sedmoro dece: ćerki Karmen, Marije Lusije i Ilarije Kataline, kao i sinova Rafaela, Leonarda, Romea i Eduarda. Alek Boldvin iz braka sa glumicom Kim Bejsinger ima ćerku Ajrelend Boldvin, koja čeka drugo dijete.